-BAKAN YAZICI: ''HÜKÜMET TARAFI BİR ÖNERİ SUNMADI'' GİRESUN (A.A) - 16.08.2010 - Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, faaliyetlerinin merkezinde insan ve insanın huzuru olduğunu belirterek, ''bunu esas alarak memur konfederasyonları ile toplu görüşmeleri tamamlayacağız'' dedi. Çeşitli açılışlar ve ziyaretler için Giresun'a gelen Bakan Yazıcı, Vali Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yazıcı, burada bir gazetecinin hükümet ile memur konfederasyonları arasında dün gerçekleştirilen ve 18 Ağustos Çarşamba gününe ertelenen toplu görüşmelerle ile ilgili sorusu üzerine, toplantı sonucunun referandumla doğrudan bir bağlantısının olmadığını ifade etti. Yıllardır memur sendikalarının taleplerinin başında toplu sözleşme, grev ve siyaset yapma hakkı geldiğine işaret eden Yazıcı, şöyle devam etti: ''Yani ekonomik taleplerinin ardından hemen bu talepler geliyordu. Biz geçen sene onlara toplu sözleşme ve grev hakkının hemen hayata geçirilmesinin mümkün olmadığını, bunun yasal zemininin oluşturulmasının gerektiğini söyledik. Konu, enine boyuna tartışılması gereken bir konu. Bunun için akademisyenlerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve meslek odalarının yani bütün tarafların iştirakleri ile bir çalıştay yapalım dedik. Geçen seneki tutanakta bu yer alıyor. Bu çalıştay önerimiz 9-10-11 Şubat 2010 tarihinde Kızılcahamam'da gerçekleştirildi. Bu çalıştayın sonuçlarını dikkate almak suretiyle anayasa değişikliğinde, anayasanın 53. maddesi ve 53. maddeye paralel olarak 128. maddesinde değişiklik yapıldı. 53. maddede memur statüsündeki kamu çalışanlarının toplu görüşme değil, toplu sözleşme yapma suretiyle ekonomik haklarının sağlanmasının yolunu açtık. Bu değişiklik gerçekleşirse, bu değişikliğe ilişkin hakların nasıl kullanılacağı ve değişiklik metninde ön görülen kamu görevlileri yüksek hakem kurulunun nasıl oluşturulacağı, emeklilerin bundan nasıl faydalanabilecekleri çıkartılacak yasa ile düzenlenecek. 128. maddede ise 'kamuda çalışanların ekonomik, sosyal hakları kanunla belirlenir' diye bir düzenleme var. Biz 53. maddede toplu sözleşme ile hak belirlemesini hayata geçirirken 128. maddede toplu sözleşme ile hak belirlenmesi hariç diğer konularda bir düzenleme yaptık.'' Devlet Bakanı Yazıcı, dün yapılan görüşmelerde sendika başkanlarının toplu sözleşme önerilerinin hukuksal açıdan inceleneceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Dün sendika başkanı arkadaşlarımın, 'biz bunu toplu sözleşme şeklinde yapalım. Böylece biz bu sözleşmeye başladığımızda anayasa değişikliği şayet kabul edilirse yürürlüğe girmiş olacak. O halde biz bu sene toplu görüşme değil toplu sözleşme şeklinde yapalım ve bunu da ekim ve kasım aylarında yapalım' önerileri oldu. Biz de, 'bu önerinin hukuksal zemini var mı yok mu, hem diğer sendika temsilcileri hem de kamu iş veren kurulu ile bunları tartışalım, hukuksal açıdan incelemesi yapılsın ve bu konuyu karara bağlamak üzere çarşamba günü toplanalım' dedik ve toplantıyı kapattık. Konu bu. Hukuksal bir engel yoksa toplu sözleşme şeklinde bunu yürütebileceksek inşallah çarşamba günü toplu sözleşme yapmak üzere bir tutanak düzenleyecek ve süreci bekleyeceğiz. Ama hukuksal bir engel varsa normal prosedüre uygun, ilgili yasaya göre süreç devam edecek.'' Yazıcı, dünkü görüşmede sadece maaş zamları ile ilgili önerileri aldıklarını kaydederek, ''Hükümet tarafı bir öneri henüz ortaya koymuş değil. Bütün bunlar hesap kitap işi. Sizin imkanlarınız neyse, bütçe imkanlarına bakacaksınız. Devlet, insanlara yüksek maaş ödeyeyim diyerek, diğer fonksiyonlarını, diğer işlevlerini öteleyemez, askıya alamaz. Bunların hepsi birlikte yürüyecek. Şu bilinsin ki bizim faaliyetlerimizin merkezinde insan, insanın huzuru vardır, biz bunu esas alarak memur konfederasyonları ile görüşmeleri tamamlayacağız'' dedi. -DOKAP- Yazıcı, ayrıca, Giresun'un çok güzel bir şehir olduğunu, merkezi yönetimin imkanları ölçüsünde Giresun ve yöreyle ilgili hizmetlerin yapılacağını söyledi. Doğu Karadeniz Turizm Odaklı Kalkınma Planı (DOKAP) ile ilgili çalışmalara işaret eden Yazıcı, bu projeyi son derece önemsediklerinin altını çizdi. Yazıcı, ''DOKAP hayata geçirildiği zaman, Giresun da dahil olmak üzere Doğu Karadeniz ekonomisinde önemli ölçüde yükselme görülecek. Tabi bu yükseliş halkın refahına da yansıyacak'' diye konuştu. Fındık konusuna da değinen Yazıcı, hükümetin, fındığın sorunları ile ilgili büyük bir duyarlılık içinde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Ekonomik imkanlarını zorlamak suretiyle daha önce var olan sorunları belli ölçüde tasfiye etmeye çalıştık. 2009 yılından bu yana ruhsatlı alanlarda ve ruhsatsız alanlarda yapılan ekimleri dikkate almak suretiyle dekar başına bir destekleme ödemesi yapılmaktadır. Sanırım bu konuyla alakalı, gerek üreticiler gerekse üreticilerin oluşturduğu örgütler ve gerekse bu işin ticaretini yapanlar bu ürünün hem bölgemize hem ülkemize daha çok hazine sağlaması noktasında gerekli çabayı gösteriyor.'' Konuşmaların ardından Vali Yaman, ziyaretin anısına Bakan Yazıcı'ya fındık biblosu, üzerinde fındık ile Türk bayrağı bulunan rozet ve kemençe hediye etti. Kemençeyi ters tutarak çalmaya çalışan Yazıcı, gazetecilerin uyarısı üzerine kemençe tutuşunu düzeltti. - BULANCAK'TA TOPLU AÇILIŞ - Bakan Yazıcı, Bulancak Belediye Başkanı Kadir Aydın'ı ziyaretinin ardından ilçedeki Kaptan Ahmet Fatoğlu Denizcilik Meslek Lisesi açılışına geçti. Bakan Yacızı, açılışta, ''Hükümetimiz insan odaklı hizmet üretmektedir, çağımızın en büyük gücü bilgi ve bilimdir. Bunu yakalayan ülkeler süper güç olacaktır. Hükümetimiz en büyük desteği ve hazinedeki payı eğitime ayırmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız da eğitime destek vermeye yönlendirmektedir. Bu okul, bunlardan biridir. Tesis sayımız her geçen gün artıyor. 81 ilimize üniversite kurduk. Biz ne söz verdiysek yerine getirdik'' diye konuştu. Konuşmanın ardından Bakan Yazıcı, okulun arsasını bağışlayan merhum Kaptan Ahmet Fatoğlu'nun eşi Nuriye Fatoğlu'na plaket taktim etti. Bakan Yazıcı, Kaptan Ahmet Fatoğlu Denizcilik Meslek Lisesi ile toplu açılışları gerçekleştirdi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, açılışların ardından Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu ziyaret etti.