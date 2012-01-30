-Bakan Yazıcı: Herkes kayar düşer RİZE (A.A) - 30.01.2012 - Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ayder'in hem yaz, hem de kış turizmi bakımından önemli potansiyel barındırdığını söyledi. Yazıcı, düzenlediği basın toplantısında, Rize'de koordinasyon toplantısı yaptıklarını ve kentte yapılan yatırımları değerlendirdiklerini anlatarak, ''Ben hep şuna inandım. Kaynak aktarmak, bütçe tahsisi önemli, ama bunlar kadar önemli olan şey işin takibidir. Valimiz burada takibi yapıyor. Ancak biz de arkadaşlarımızla birlikte yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası belirleyip o süreci takip ediyoruz'' diye konuştu. Yazıcı, dün Ayder'e gittiğini anımsatarak, ''Ayder hem yaz, hem de kış turizmi bakımından önemli potansiyel barındırıyor. İnşallah kayak merkezinin yapımına yakın zamanda başlanır ve uzun zaman geçmeden tamamlarız. Bizim Ayderimiz, Davos'u sollayacak güzellikte ve kayak sporu bakımından kayakçıların arzu ettiği en uygun alanlardan birisi. Bunu da Rize'ye inşallah kazandıracağız'' diye konuştu. Bugün Bakanlar Kurulu toplantısı olduğunu, kendisinin Sayın Başbakan'dan izin alarak Rize'ye geldiğini dile getiren Yazıcı, yapacağı çalışmalardan sonra döneceğini söyledi. Yazıcı, sözleşmeli personele kadro tahsisi yapılması konusunda bir çalışma olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Sözleşmeli personele kadro tahsisi ile ilgili şu anda bir çalışmamız yok. Seçimlerden hemen sonra kamu personel rejimi ile ilgili en önemli düzenlemeyi, kamu kurumlarında çalışan uzmanlarla ilgili yaptık. Bu düzenleme kamu personel rejiminin düzeltilmesi için yaptığımız ilk uygulama. Ama buradan 'şunlar kadroya alınacak veya alınmayacak' diye kimseyi beklentiye sürükleme lüksüne sahip değilim. Çünkü bizim iş yapma tarzımız kimseyi beklentiye sevk etmeden, kandırmadan, imkanlarımız ölçüsünde plan yaparak adım atmaktır.'' -''Tutmaya çalışmaları hoşuma gitmedi''- Bakan Yazıcı, bir gazetecinin Ayder'de ayağının kayıp düşmesi ile ilgili sorusu üzerine de, şöyle dedi: ''İnsanın kayması, düşmesi, takılması normal. Ben giderken koruma arkadaşlar bazen insanları dürtüyor. 'Niye dokunuyorsun' diyorum, 'çarpıyor' diyorlar. Çarpsın. Ben başka zaman da çarparım. Ben çocukluğumda da çarptım, başka zaman da çarparım. Düşmek de ayıp bir şey değil. Karda ayağım kaydı, düştüm. Hemen tutmaya çalışmaları hoşuma gitmedi. Çocukluğumu hatırladım. İnsan düşer. Çok düşmüşüm. Köyde ilkokula 4 kilometre mesafeden kestirmeden, özellikle kış aylarında kayarak okula gidip gelen bir kişiyim. Çayeli Buzlupınar köyünden, okula giderken beklerdim ki kar yağsa da kaysak... O zaman Keleş amca vardı, köyün terzisi, bir daha geldiğimde ziyaret edeceğim. Onun dükkanına giderdik. Ayaklarımızı ısıtırdık. Daha sonra babama söylerdi. Sizin uşaklar kayarak geldi, ıslaktı. Herkes kayar düşer, bakan da olsa, başbakan da olsa, vali de olsa düşersin. Ama siyasette ayak kayması farklı, karda ayağın kayması farklı bir şeydir.''