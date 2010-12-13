-BAKAN YAZICI: GÜMRÜKLERDE TAM VARDİYALI SİSTEME GEÇECEĞİZ MARDİN (A.A) - 13.12.201O - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 5 bin kişilik kadronun verilmesiyle sınır kapılarındaki mesai sisteminin kaldırılarak tam vardiyalı sisteme geçilebileceğini bildirdi. Bakan Yazıcı, Habur Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulunduktan sonra, Mardin Havaalanı VIP salonunda bir araya geldiği Mardinli sanayici ve iş adamlarının sorunlarını dinledi. Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan ve Mardin Organize Sanayi Bölgesinden Irak'a ihracat yapan iş adamları, taşıma ücretlerinin tonunun 12 dolardan 40 dolara çıktığını, Irak'a yük taşıyan araçların Irak'a dönüşünde uzun süre beklediğini söyledi. Habur Sınır Kapısında bulunan 12 perondan sadece 2 peronun çalıştırıldığını savunan Duyan, ''Habur'daki personel sıkıntının giderilmesi ve mevcut peronların tam kapasite ile çalıştırılması durumunda ihracat rakamlarını ikiye katlayacağız. Habur'daki uygulamalar bu haliyle devam ederse Irak pazarında, İran'a karşı rekabet gücümüz zayıflayacak'' dedi. İş adamlarının sorunlarını dinledikten sonra bir konuşma yapan Devlet Bakanı Yazıcı, Habur Sınır Kapısı ile ilgili değişik sorunlar konusunda Teftiş Kurulundan birinin rapor hazırladığını belirterek, şöyle devam etti: ''Tespitler üzerinde müsteşarımız çalışmalar yürütüyor. Bu gece yaptığımız incelemelerden sonra verilen brifingin ardından Başmüdürümüzü de talimatlandırdık. Giriş ve çıkış sahası arasında bulunan demir parmaklıklar arasından bazı eşyaların değiştirildiği ve sokulduğu yönünde eylemler olduğu ile ilgili gözlemler var. Onunla ilgili tedbir alacağız. Yine çıkışta eşyaların ve tırların çıkışlarını sağlayan kısımda insan ve küçük araçların çıkışını sağlayan kısmı da ayıracağız. İş ve işlemler aynı ortamda değil, farklı ortamlarda işleyiş devam edecek. Biz önemli bir ölçüde elaman takviyesi yaptık. İmkanlara göre. Tabi ki buradaki elemanları da artırmamız çok mümkün değil. Teşkilat Kanunumuz TBMM'de. Oradan 5 bin kadro istiyoruz. O 5 bin kadroyu alınca belki mesai sistemini kaldıracağız. Tam vardiyalı sisteme gececeğiz. 8 saatlik 3 vardiya. '' -ORTAK GÜMRÜK KAPISI UYGULAMASI- ''Ocak ayı içerisinde Nusaybin Sınır Kapısının yap işlet devret modeli ile temelini atacağız'' diyen Devlet Bakanı Yazıcı, Nusaybin Sınır Kapısını, Suriye ile ortak gümrük kapısı uygulaması örneği olarak yapmak isteklerini ifade etti. Yazıcı şöyle dedi: ''Dünya da 3 tane örneği var. Bu 4. olacaktır. İşte iki tanesi ABD'de bir tanesi İsviçre'de var. Türkiye'de de Suriye, İran, Irak'la ve Gürcülerle ortak gümrük kapısı yapımı konusunda anlaşmalarımız var. Ona göre müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Her halde bunun ilk örneğini Nusaybin'de yapacağız. Biz burada arzu ediyorduk ki Suriyeliler bütün hazırlıklarını bitirsinler, biz de ortak sınır kapısının temelini birlikte atalım. Her halde Suriye tam ikmal edemeyecek. Biz daha fazla bekleyemeyeceğiz. Burada yasaları aşan tarzda özellikle vatandaşlarımızın bireysel faaliyetleri var. Günlük geçişler var. Günde birkaç kez giriş çıkışlar var. Oysa bizim mevzuatlarımıza göre, T.C vatandaşı olan kişiler 3 günde bir yurt dışına giriş çıkış yapmak şartıyla yolculuk ve beraberinde ön gördüğü miktar eşya getirebilir. Bu konuda da sorun var. Valilerimiz güvenlik önlemleri alacaktır. Adam bugün koltuğunun altına sigara yerleştiriyordu gördüm orada. Bu tür faaliyetlere müsaade etmeyeceğiz.'' -80 MİLYON LİTRELİK AKARYAKIT- Bakan Hayati Yazıcı, getirilen akaryakıt miktarının da gözden geçirileceğini ve 20 yaşından büyük araçların seyrinin yasaklandığını bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ama buna rağmen birkaç örneğini gördüm bunlar gidiyor. Standart dışı depo haline getirilmiş, gidiyor yakıt getiriyor. Özellikle Silopi'de, benzeri yerlerde bunlar satılıyor. Sınırın aşılması suretiyle yapılan faaliyetler kapsamında Türkiye'ye giren akaryakıt yıllık 80 milyon litre. Korkunç bir şey. Buradaki kararı gözden geçireceğiz. Tabii ki gümrüğün görevi; ticareti kolaylaştırmak, yasal prosedürü işleyecek, tüccarın önündeki engeli kaldıracak, ticareti hızlandıracak. Ticaret hızlıysa rekabet şansı vardır. Bunun yanında ikinci bir görevi, kaçağa kesinlikle geçit vermemesidir. Ürün kaçak olabilir. Uyuşturucu, silah olabilir, insan kaçakçılığı olabilir. Bunlara da göz açtırmayacak. Hayali ihracata da kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.''