Bakan yasa taslağını duyurdu: Mahkeme görüş alarak ‘kimyasal hadım'a gidebilecek

Çocuklara yönelik cinsel istismarla ilgili düzenleme hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Taslağı nihayete erdirdik. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, NTV'de gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, Çiftlik Bank dolandırıcılığında 6 kişi hakkında kırmızı bülten kararı çıktığını söyledi.

Bakan Gül yaptığı açıklamada Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın Urugay'a kaçmasıyla ilgili," Dün kayyuma devredildi. Canlı hayvanlar var bu konudaki kararlar verildi. 6 kişi hakkında da mahkemeden kırmızı bülten talebi oldu bakanlığımı iletti kararlar çıktı. Bir kişi gözaltına alındı. Kırmızı bülten kararı önemli ülkemize iadesini bekliyoruz" diye konuştu.

Cinsel istismar suçunda hadım yasasının getireleceğine değinen Bakan Gül, tasarının hastaya mecliste olacağını söyleyerek, şöyle devam etti;

Taslağı nihayete erdirdik. Muhtemelen önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk olacaktır.

Mahkeme görüş alarak kimyasal hadım yoluna gidebilecek. Bir sanıkta fayda getirir diğer sanıkta belki daha fazla mağduru tehlike altına alabilir. Dozunu gözden geçirmesini ne kadar faydalı olduğu bunlarla ilgili esnek bir model mahkeme isterse burada tıbbi konu olduğu için sağlık uzmanlarından da görüş alarak izleyerek infaz boyutuyla.