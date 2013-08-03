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Yaşam

Bakan yardımcısının makam aracı çalındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Aşkın Asan’ın makam otomobili çalındı

03 Ağustos 2013 18:27


Eski AKP Ankara Milletvekili de olan Aşkın Asan’ın makam otomobilini, şoförü 4 gün önce camlarının değiştirilmesi için Şaşmaz’da bir servise bıraktı. Audi marka makam otomobili servis önünden çalındı. Olay kısa süre sonra polise iletilirken Asan da bilgilendirildi.

MOBESE ve güvenlik kameraları inceleyen ekipler, makam otomobilinin görüntüsüne İstanbul yolunda ulaştı. Fevzi Kızılkoyu'nun hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre  yapılan takip sonrası hırsızların makam otomobiliyle olaydan 3 saat sonra İstanbul gişelerinden kentte girdikleri belirlendi.

Ankara polisi, İstanbul polisiyle eldeki görüntü ve fotoğrafları paylaştı. Her iki ilde önceden oto hırsızlığında kaydı bulunan kişilere yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Ancak şu ana kadar ne hırsızlara ne de makam otomobiline ulaşılabildi.

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