Bakan yardımcısının küfürleri dinlemeye takıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland ile ABD'nin Kiev Büyükelçisi Geoffrey Pyatt arasındaki telefon görüşmesine ait olduğu tahmin edilen ve Nuland'ın AB'ye karşı küfürlü bir ifade kullandığı ses kaydı ortaya çıktı.

Popüler video paylaşım sitesi Youtube'a sızdırılan kayıtta, seslerinden Nuland ve Büyükelçi Pyatt oldukları tahmin edilen iki kişi, Ukrayna'daki gelişmeler, krizi çözme yolunda atılabilecek adımlar ve yeni hükümette muhaliflerden kimlerin olması gerektiği gibi konular hakkında konuşuyor.

Görüşmenin bir yerinde Nuland olduğu ileri sürülen kişinin, krizi çözme çabalarında BM'nin rolünü öne çıkaran ve AB'nin pozisyonunu ise küçümseyen bir edayla, "s...r et AB'yi" dediği duyuluyor.

Ses kaydını kimin sızdırdığı bilinmezken, Amerikalı yetkililer, direkt suçlamasalar da bu işte Rusya'nın parmağı olabileceğinden şüphelendiklerini ima ediyor.

Rusya'yı suçladı

Hem Beyaz Saray hem de Dışişleri Bakanlığı sözcüleri görüşmenin içeriği hakkında yorum yapmazken, Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, günlük basın brifinginde, kaydı kimin sızdırmış olabileceğine dair soru üzerine, "Video ilk olarak Rus hükümeti tarafından duyuruldu ve tweet edildi, bence bu durum Rusya'nın rolü hakkında birşeyler söylüyor" dedi.

Carney, "Rusların bu görüşmeyi gizlice dinlediğini mi söylüyorsunuz " şeklindeki bir soruyu, "Hayır, sadece bunu tweet ettiklerine dikkat çekiyorum" diye yanıtladı.

AP'nin bir haberine göre Amerikalı yetkililer, telefon görüşmesinin ses kaydını içeren Youtube videosunu ilk tweetleyenlerden birinin Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitry Rogozin'in yardımcılarından biri olduğuna işaret ediyorlar. Ses kaydının yer aldığı, üzerinde Nuland ve Pyatt'ın fotoğraflarını gösteren videoda da Rusça altyazı olduğu görülüyor.

Düşük seviyeli casusluk

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki de, Rusların, özel bir diplomatik görüşmenin gizlice dinlenmesi, kayıt altına alınması ve postalanmasından sorumlu olması halinde, bunun "Rus casusluk metodlarında yeni bir düşük seviye" anlamına geleceğini belirtti.

Brifingde, kaydın gerçek ya da sahte olup olmadığına dair ısrarlı sorular karşısında Psaki, "Sahte olduğunu söylemedim" ifadesini kullandı. Psaki, Nuland'ın AB'deki muadilleriyle temas halinde olduğunu ve özür dilediğini bildirdi.