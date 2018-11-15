Bakan Yardımcısından Bulgarlara, 'Bize az turist geliyor' yanıtı

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN\'ın başkenti Sofya\'da Türkiye-Bulgaristan Karma Turizm Komitesi toplantısına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Bulgarların \"Sizden bize az turist geliyor\" şikayeti üzerine, \"Katı ve pahalı vize uygulamasını kolaylaştırın. Ülkedeki Osmanlı eserlerini TİKA aracılığıyla restore edip hizmete sokalım\" dedi.

Türkiye- Bulgaristan karma turizm komitesi Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova ile Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ömer Arısoy, başkanlığında Sofya\'da gerçekleştirildi. Bulgar Bakan Angelkova, geçen yıl 2 milyondan fazla Bulgar turistin Türkiye\'yi ziyaret ettiğini belirterek, Bulgaristan vatandaşlarının yaz tatillerinde Yunanistan\'dan sonra en çok tercih ettiği ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Geçen yıl Bulgaristan\'a gelen Türk turist sayının 636 bin olduğunu belirten Angelkova, bu yıl sayının 1 milyonu geçmesinin beklendiğini belirterek, Türk turistlerinde önceki yıla oranla yüzde 2.5 artış gözlendiğine dikkat çekti. Türkiye\'ye İstanbul Balat\'ta bulunan Sveti Stefan Demir Kilisesi\'nin restorasyonu için teşekkür eden Angelkova, Türkiye ile turizm alanındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TÜRKİYE\'DEN BULGARİSTAN\'A DAHA AZ TURİST GİDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ömer Arısoy, toplantıda Bulgaristan\'ın uyguladığı katı ve pahalı vize uygulaması ve ülkede bulunan Osmanlı eserlerinin durumuna da dikkat çekti. Türkiye\'nin, TİKA veya diğer kurumları sayesinde Bulgaristan\'da bulunan Osmanlı eserlerini restore etmek istediğini belirten Arısoy, \"Masada 12 maddelik bir gündem müzakere edildi ama bizim açımızdan iki mesele önemliydi. Onlar Türkiye\'den gelen turist sayısının Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye gidenlere oranla az olduğunu söylediler. Biz dedik ki, bunun çaresi var. Vize rejimini kolaylaştırmanız gerekir. Çoklu vize, vizelerden ücret tarifesinin düşürülmesi ve sınırda en azından kapıda vize uygulaması gerektiğini ifade ettik. İkinci husus da İstanbul\'da bizim restore ederek, hizmete aldığımız Bulgar kilisesini örnek göstererek, Bulgaristan\'daki önemli kültür varlığını bizim restore edebileceğimizi, bunun Bulgaristan\'daki kültür turizmine büyük katkıları olabileceğini söyledik\" dedi.

BULGARLARDAN: OSMANLI ESERLERİNİN RESTORASYONUNU DEĞERLENDİRECEĞİZ

Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, vize konusunda söz veremeyeceğini ifade ederek, Avrupa\'ya giriş mevzuatına uymak zorunda kaldıklarını söyledi. Angelkova, \"Türkiye\'nin Osmanlı eserlerini restore etme teklifini değerlendireceğiz\" dedi.

Türkiye\'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, iki ülke arasında tüm ilişkilerin çok iyi geliştiğini belirterek, \"Turizmde bu alanda çok büyük önem taşımakta. Zira baktığımızda Bulgaristan\'dan yurtdışına en çok ziyaretlerde Türkiye ikinci sırada, aynı şekilde Bulgaristan\'a gelen yabancı turistler arasında da Türkler ikinci sırada. Turizmin gelişmesi çok önemli. Bu amaçla ilk kez turizm komitesi kuruldu. İlk toplantıyı yaptık, turizm sayesinde iki ülke halkları bir birini daha iyi tanıyacaktır\" dedi.



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