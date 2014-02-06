Bakan yardımcısına tepki gösterip salonu boşalttılar

Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Muhammet Balta'nın, Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde 10. Yıl Marşı ile ilgili sözleri üzerine katılımcılar salonu terk etti.

Balta'nın 10. Yıl Marşı ile ilgili olarak, "Onuncu Yıl Marşı denilen şeye takılıp kalan ve demir ağlarda bir arpa boyu yol alamayan bir zihniyetten buralara geldik" ifadelerini kullanmasının ardından katılımcılar salonu terk etmeye başladı.

Oluşan büyük tepki ve salonun terk edilmesinin ardından Balta, "Yanlış anlaşıldım, özür dilerim. Lütfen geri dönün" dese de salonun terk edilmesine engel olamadı.

İşte Muhammed Balta'nın sözleri sonrası salonda yaşananalar: