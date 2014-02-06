T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan yardımcısına tepki gösterip salonu boşalttılar

Kentsel Dönüşüm Kongresi olaylı başladı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Muhammet Balta'nın 10. Yıl Marşı ile ilgili sözleri salondan büyük tepki topladı

06 Şubat 2014 14:44

Çevre ve Şehircilik Bakan yardımcısı Muhammet Balta'nın, Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde 10. Yıl Marşı ile ilgili sözleri üzerine katılımcılar salonu terk etti.

Balta'nın 10. Yıl Marşı ile ilgili olarak, "Onuncu Yıl Marşı denilen şeye takılıp kalan ve demir ağlarda bir arpa boyu yol alamayan bir zihniyetten buralara geldik" ifadelerini kullanmasının ardından katılımcılar salonu terk etmeye başladı.

Oluşan büyük tepki ve salonun terk edilmesinin ardından Balta, "Yanlış anlaşıldım, özür dilerim. Lütfen geri dönün" dese de salonun terk edilmesine engel olamadı.

İşte Muhammed Balta'nın sözleri sonrası salonda yaşananalar:

ETİKETLER

çevre ve şehircilik bakan yardımcısımuhammed baltaak partiakpsalonu terkettileronuncu yıl marşıkentsel dönüşüm kongresitepkiyanlış anlaşıldım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24