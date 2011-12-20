-Bakan Yardımcısına Auidi A8 kiralanmadı TBMM (A.A) - 20.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 tane bakan yardımcısından hiçbirisine Audi A8 kiralanmadığını bildirdi. TBMM Genel Kurulunda, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısının görüşülmesine devam ediliyor. Milletvekillerinin madde üzerinde sorularını yanıtlayan Şimşek, güncelleme ile ilgili konuyu açıkladığını, ancak bazılarının bu konudaki düzeltmelerini görmeyerek, ''Halkın zekası ile alay ediyorlar'' dediğini söyledi. ''Milletimiz, kim halkın zekası ile alay ediyor, takdir etsin'' diyen Şimşek, şöyle konuştu: ''Basın toplantısında bir soruya cevaben şunu söyledim: KKDF'yı artırdık 'çünkü ithalata yönelik bir tedbir olarak bunu düşünüyoruz. Cep telefonlarında ÖTV'yi artırdık, sebebi cari açığı azalmaktır. Otomobillerde ÖTV'yi artırdım, sebebi cari açığı azaltmaktır' demişim. Sonra, 'binek muadili ticari araçlardaki artış ise haksız rekabeti azaltmaya yöneliktir' demişim. Arkasından da 'sigara, tütün ürünleri üzerinde de güncelleme yaptık' demişim. Bu son söylem çerçevesinde 'bu artışların güncelleme olarak görülmesi gerekir' demişim. Üçünçü kez bu açıklamayı yapıyorum eminin arkadaşlar buraya tekrar gelip güncelleme konusunu gündeme getirebilirler.'' Şimşek, ''Bir bakan yardımcısına aylık 40 bin liraya Audi A8 araç kiralandı'' iddiasını da yanıt verdi. Bu konuyu araştırttığını ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'dan, ''Altında Audi A8 araç olan var mı, varsa kirası ne kadar?'' diye araştırmasını istediğini belirten Şimşek, ''14 tane bakan yardımcımız var. Hiç bir bakan yardımcısına Audi A8 kiralanmamıştır'' diye konuştu. Güncelleme konusunda defalarca açıklamada yaptığını ifade eden Şimşek, ''Dedim ki burada; artışlardan da güncellemeden de bahsetmişim. Zaman zaman sizlerin de söylemleri basında farklı şekilde ifade bulabiliyor, bizim de bu şekilde ifade bulabilir. Zaman zaman biz bu yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz ve bunları doğru gibi sunmak doğru değildir'' dedi. Şimşek, uluslararası bir grup tarafından yapılan yolsuzluk algı endeksine göre, Türkiye'nin 2002'de 102 ülke arasında 65. sırada olduğunu, 2011'de ise 182 ülke arasında 61. sıraya gerilediğini ifade ederek, ''Bu çok büyük bir başarıdır'' dedi. Bu endekse göre, 2002'de 31. sırada olan İtalya'nın, 2011'de 69. sıraya yükseldiğini ifade ederek, Türkiye'nin; Brezilya, Çin, Yunanistan, Tayland, Bulgaristan, Hindistan, Arjantin, Endonezya, Meksika, Rusya'nın önüne geçtiğini kaydetti. Uluslararası rekabet gücü endeksine göre Türkiye'nin 2002'de 80 ülke arasında 65. sırada iken, 2011'de 142 ülke arasında 59. sıraya düştüğünü ifade eden Şimşek, iş yapma kolaylığı endeksine göre ise Türkiye'nin, 2006'da 155 ülke arasında 93. sırada olduğunu, 2012'de ise 183 ülke arasında 71. sıraya düştüğünü bildirdi. Şimşek, ''Türkiye, insani gelişmişlik endeksinde, 2002'de 177 ülke arasında 88. sırada, 2011'de 187 ülke arasında ise 3 sıra geriye gidiyor, yani 7 sıra ilerliyoruz. İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye neden geride biliyor musunuz? 25 yaş üstü nüfusun ortalama okulda geçirdiği süre 6,5 yıl. 25 yaş üstü nüfusun AK Parti ile ilgisi olmadığını herkes bilir. 25 yaş üstü nüfusun AK Parti öncesi dönem ile ilişkili olduğu son derece ortadadır. Türkiye insani gelişmişlik endeksinde de ilerleme göstermiştir ama olduğumuz yerler yeterli değildir. Daha da ileriye gitmemiz lazım'' dedi. -özelleştirme- Maliye Bakanı Şimşek, 1980'li yılların ortasından itibaren CHP de dahil olmak üzere, bütün siyasi partiler döneminde özelleştirme yapıldığını söyleyerek, ''O özelleştirmelerde yerlilere, yabancılara mal mülk, şirketler devredilmiştir. Bu dönem peşkeş çekildiyse o dönemlerde de peşkeş çekilmiştir'' diye konuştu. Şimşek, geçen yıl bütçedeki yatırım ödeneklerine ilaveten 14 milyar lira daha yatırım yaptıklarını söyledi. Yaklaşık 8-9 yıl önce çalışanların yaklaşık yüzde 50'si kayıtdışı iken, 2010 eylül ayı itibariyle çalışanların yüzde 44'ünün, 2011 eylül ayı itibariyle ise yüzde 42,8'nin kayıtdışı olduğunu ifade ederek, ''Kayıtdışı istihdamda azalma var, ancak rakamlar son derece yüksek, kabul edilebilir düzeyde değil'' dedi. -''İthal bakanlar İzmir'e Fransız''- CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın, ''İzmir'de yapılan ve Türkiye'de şehiriçi ulaşımda en uzun hat olan 80 kilometrelik hat projesinin kendilerinin projesi olduğunu ve sonradan İzmir Büyükşehir Belediyesini ortak ettiklerini'' söylediğini belirtti. AK Parti'nin İzmir'den bakan çıkaramadığı için ''bakanları ithal'' ettiğini öne süren Yüksel, ''İthal bakanlar İzmir'e ve projeye Fransızlar'' dedi. Bu projenin İZBAN ortaklığında yapılan, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Priştina'nın projesi olduğunu belirten Yüksel, ''belediye bu projeye 535 milyon lira harcadı. AK Parti Hükümetleri bir kuruş gösterin dişimi kırarım'' dedi. Söz alan BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, ''Ey halkım; yargısız infazlarda, yeni cezaevleri yapmada büyüdük, gazlı biberli operasyonda büyüdük. Ey halkım, ampullü bir parti sayesinde hormonla, vitaminle, sanal rakamlarla büyüdük'' dedi. ''Zamda zulümde, korku imparatorluğunda'' büyündüğünü iddia eden Kaplan, şu ifadeleri kullandı: ''Kadına şiddette, insan hakları ihlallerinde, hukuksuzlukta büyüyoruz, karakolda dayakta, F tipinde ölümde, enkazda, çadır yangınlarında, feryatlarda isyanlarda büyüyoruz. Ey halkım; kim tutar ki bizi seçim seçim, sandık sandık hazine yardımlarıyla tutuklamayla büyüyoruz. Ey halkım, kuzu gibisiniz; sayenizde gelir dağılımı adaletsizliğinde, dolaylı vergi zamlarında büyüdük, dizilerde uyutulduk. Çetelerle ve mafyalarda, vurgunda ve soygunda, paralı asker, özel tim, profesyonel ordu, silah alımlarında büyüdük. Eğitimde, sağlıkta hakta ve hukukta ise küçüldük, tersinden büyüdük. AK iktidarında Benjamin Button gibi, 80 yaşlarında doğru, 18'lere doğru küçüldü; ufalarak giden bir mecra takip ederek büyüdük. Arap baharında Türkiye kışını yaşadık.''