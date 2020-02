Bakan Yardımcısı Yerlikaya, milli judocuların antrenmanını ziyaret etti

Hamza Yerlikaya: \"Spor, bir yaşam biçimi olmalı ve hayatın her alanında yer almalı\"

\"Daha büyük atılımlarımız ve yatırımlarımız olacak\"

\"Hiçbir çalışmanın kaybedeni olmaz\"

ANKARA (DHA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi\'nde (TOHM) çalışmalarını sürdüren genç ve ümit milli judocuların antrenmanına ziyarette bulundu.

Antrenman öncesinde antrenörlerle görüşerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Yerlikaya, daha sonra sporcularla sohbet etti. Hamza Yerlikaya sporcularla sohbetinin ardından judogi giyerek sporcuların yaptığı antrenmana katıldı.

YERLİKAYA: \"SPOR, BİR YAŞAM BİÇİMİ OLMALI VE HAYATIN HER ALANINDA YER ALMALI\"

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunurken, aktif sporculuk dönemde İstanbul Demirspor\'da arkadaşları olduğunu ve antrenman verecek kimse olmadığı zaman kendisinin antrenmanlara çıktığını kaydederek şunları söyledi: \"Judoya bir aşinalığımız var. Sevdiğim de bir branş. Devletimizin sunduğu bu imkanlarla, nice büyük şampiyonlar, başarılı sporcular çıkacak. Judo çok keyifli bir spor. 16 yıl aradan sonra judoda büyükler kategorisinde iki bronz madalya aldık. Demek ki işin ehilleri işin başında olduğu zaman başarı da geliyor. Burası da devletimizin ve bakanlığımızın imkanlarıyla sporcularımıza seferber edildi. Burası fabrika gibi çalışarak genç yeteneklerimizi gün yüzüne çıkarıyor. Eskiden ailelerin teşvikiyle diyorduk, şu anda başarı, devletin sistematik çalışması üzerine geliyor. İnşallah zamanla daha büyük başarılar da elde edeceğiz. Tüm branşların antrenmanlarını ziyaret edeceğiz. Spor, bir yaşam biçimi olmalı ve hayatın her alanında yer almalı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği yetkiyi, burada kullanıyoruz. Makam odalarında oturarak değil, yerine gelerek sporcularımızın hangi his içinde olduklarını yaşayarak görüyor ve hizmet ediyoruz.\"

\"DAHA BÜYÜK ATILIMLARIMIZ VE YATIRIMLARIMIZ OLACAK\"

Bir milletin vebalini taşıdıklarını söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: \"Sporculuktan siyasete çok uzun zaman önce geçtim. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi teşviki ve desteğiyle siyasete girdik, bu yolda da devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza hizmet millete hizmettir diyoruz. Kolay değil, sorumlulukları var. Bir milletin vebalini taşıyoruz, bunu taşımak kolay değil. Herkese eşit mesafede hizmetin devletle millet arasında daha hızlı ulaşmasını sağlıyoruz. Bu konuda Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'nun önemli açıklamaları var. Daha büyük atılımlarımız ve yatırımlarımız olacak.\"

\"HİÇBİR ÇALIŞMANIN KAYBEDENİ OLMAZ\"

Sporculara yönelik de konuşan Yerlikaya, azimle çalışan herkesin kazanacağının altını çizerek, \"Bir yere gelmek, bir yerde kalabilmek kolay değil. Ne kadar çok çalışırsanız Allah da bunu size başarı olarak geri nasip edecektir. Hiçbir çalışmanın kaybedeni olmaz. Bugün olmaz ama yarın kazanacaksınız. İradeyle, azimle, kararlılıkla mücadeleye devam etmek lazım. Engeller olacaktır, engelleri aşmak da bizlerin elinde. Engelleri üretmeyeceğiz, engelleri aşarak mücadelemize devam edeceğiz. Bu hafta, Engelliler Haftası. Engelli sporcularımızdan büyük başarılar çıktı. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önündeki engelleri aşarak bu 16 yılda büyük başarılar elde ettiyse, sporcularımız da başarılar elde edecek. Engelleri kafamızdan kaldırıp, başarı için sonuna kadar gideceğiz. Sporcularımız çalışacak, bizler de Bakanlık olarak Sayın Bakanımız ile birlikte engelleri kaldıracağız. Terlemeden yemek olmaz, terleyeceğiz ki bundan sonra akşam rahat yemek yiyelim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamza Yerlikaya\'nın judo yaparken görüntüleri

- Hamza Yerlikaya\'nın açıklamaları

- Sporculardan detaylar

(FOTOĞRAFLI)