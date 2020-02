Bakan Yardımcısı Nebati: Enflasyon oranları açıklandı, nerede tellallar?

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Eskişehir\'de işadamlarıyla bir araya geldi. Nebati, \"Enflasyon oranları açıklandı, geçen aya göre 1,44 düştü. Nerede tellallar? Onlara sormak lazım\" dedi.

Eskişehir Öğretmen Evi\'nde düzenlenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Vali Özdemir Çakacak, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile çok sayıda sanayici ve işadamı katıldı.

\'İŞ DÜNYASINDA DÖVİZİ KONUŞAN YOK\'

Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, kasım ayında 15.5 milyar dolarlık bir ihracatın gerçekleştiğini belirterek şunları söyledi:

\"11 aylık ihracat 154 milyar dolar, 12 aylık ihracat 168 milyar dolar. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95\'lerin üzerinde. Cari fazlası veriyoruz. Ağustos ayından itibaren enflasyon konusunda Eylül ayındaki o büyük sıçramadan sonra bakan Berat Albayrak bey defalarca izah etti. Enflasyonun önce yavaşlatılacağı ve ülkede tek rakamlı dönüşün hızlı olacağı ifade etmişti. Eylül ayındaki o yüksek rakamdan sonra iş dünyamızın birçok sektördeki, birçok firmasının temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin ortaya koyduğu \'Ben de elimi taşın altına koyarım\' şeklindeki duruşları enflasyonu bugün geçen aya göre düşme noktasına getirdi. Enflasyon oranları açıklandı, geçen aya göre 1.44 düştü. Nerede tellallar? Onlara sormak lazım. Eylül ayında yüksek çıktığı zaman hemen operasyonlara başladılar, sosyal medyalarda: Ekim\'de geri çekildi, düştü. Kasım ayında düştü ve şu anda hızlandı. Nasıl olur bu? Döviz fiyatlarına bakıyorsunuz bugün iş dünyasında döviz fiyatlarını konuşan yok.

\'İŞ DÜNYASINDAKİ OLUMLU BAKIŞ AÇISI BÜTÜN TÜRKİYE\'YE YAYILIYOR\'

Banka faiz oranları belli bir oranda gittikçe düşüyor. İş dünyasında olumlu bir bakış açısı bütün Türkiye\'ye yayılıyor. Kriz tellallarına, yalancılara, bu ülkenin üzerinde oyun oynamak isteyenlere söyleyeceğimiz söz çok açık. Bu millet tek millet, bu devlet tek devlet, vatanına sahip çıkar. Tek vatanı var ve bayrağımız bir tane. Bizimle uğraşmayın. Biz, zamanı gelince meşrebimizi, duruşumuzu, sosyo-kültürel yapımızı, etnik yapımızı bir tarafa koyar sonra dönüp bayrağımızı elimize alır, Türkiye bizim ülkemizdir, bu ülkeye operasyon yapacak olan ellerini kırarız şeklindeki irademizi ortaya koyan bir milletiz.\"

Türkiye\'de daha güzel şeylerin olduğunu ifade eden Nebati, \"Türkiye çok daha büyüyecek, çok daha zenginleşecek. Türkiye sadece coğrafyasında değil, dünyanın lider ülkelerinden birisi olma yolunda adımlarını koşar hale dönüştürerek daha da büyüyecek. Biz bundan eminiz, buna inancımız tam. Bundan sonra da yüzümüz inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gülmeye devam edecek\" dedi.

\'DOLAR 10 LİRA OLACAK DİYENLER NEREDE?\'

Türkiye\'nin krizleri atlatmayı beceren ve her türlü operasyona karşı durmayı bilen bir ülke olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Nebati şunları kaydetti:

\"Yılbaşında başlayıp, 10 Ağustos\'ta sayın bakanımız Berat Albayrak beyin yapmış olduğu basın toplantısıyla atılan tweetler, algı operasyonları, sosyal medya ve finansal saldırıyla Türkiye üzerine gelmeye çalıştılar. O gün, \'bugünler geçer\' demiştik. Aynen, 2008-2009 dünya krizinde başbakanımızın o gün söylediği \'teğet\' geçecek cümlesinin ben ortamda birçok yerde de ifade ettim. Merak etmeyin Türkiye geldiği krizleri atlatmayı beceren, her türlü operasyona karşı durmayı bilen bir ülke. Bu ülke dünyada hiçbir ülkenin gösteremeyeceği millet ve devlet kaynaşmasını en üst seviyesinde şahikasında gerçekleştiren bir ülke. Dolar 10 lira olacak diyenler nerede? Türkiye\'de bankacılık batacak diyenler nerede? Ekonomik kriz geldi, geliyor diyenler nerede? Ülkede her şey berbat olacak diyenler nerede? O günlerde trol hesaplarından yüzlerce, binlerce çoğu da dışarıdan olan ve tweetlerin söyledikleri nerede? Yoklar, duramazlar. Çünkü burada güçlü bir hükümet, güçlü bir devlet, güçlü bir millet var. Her türlü operasyonda birlikte hareket etmeyi beceren bir ülke var.\"



