Bakan Yardımcısı Daniş: Çin pazarını süt ürünlerimize açmayı planlıyoruz

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - AMBALAJLI Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği’nin (ASÜD) Genel Kurul toplantısında konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, mayıs ayında Çin’den Türkiye’ye büyük bir heyet geleceğini belirterek, “Yıl içinde veya yıl sonuna doğru Çin pazarını süt ürünlerimize açmayı planlıyoruz” dedi.

ASÜD’ün 5’inci Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara’daki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Osman Uzun, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Uzun ve sektör temsilcileri katıldı. Genel kurulda verilen önerge kabul edildikten sonra divan seçimi yapıldı.

\"ÇİN PAZARI SEKTÖR İÇİN ÖNEMLİ\"

Toplantıda konuşan ASÜD Yönetim Kurulu Başkanı Harun Çallı, bir sektörün gelişmesinin ihracata bağlı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“ASÜD olarak Bakanlığımızla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda AB pazarına açıldık. AB’den süt ve süt ürünlerimize aldığımız onayla, birçok bölgeye de ürün ihracatına başladık. Rusya’nın AB ile yaşadığı sorunlardan sonra süt sanayicisi için bir kapı daha açıldı. Çin pazarında ise süt ürünleri için büyük bir fırsat ortaya çıkmıştır. Ancak bu konuyla ilgili nihayete bir türlü eremedik. Yeni Zelanda’dan, Avustralya’dan ciddi alım yapan Çin bizim için çok önemli bir pazar. Rusya ve Çin gibi büyük ithalatçı ülkelere bakanlığımızın öncelik vermesi, dönem dönem sıkıntılara yol açan çiğ sütün yurt dışına çıkartılmasını da sağlayacaktır. Bugün süt sektöründe gelişmiş ülkeler çok büyük tutarlarda ihracat yaparken, biz sadece 335 milyon dolar tutarında ihracat yapıyoruz. Buralara süt tozu yerine katma değerli ürünler yollarsak, ülke olarak daha fazla gelir elde ederiz.”

\"SÜTTE MİKTAR YERİNE KALİTEYE ODAKLANMALIYIZ\"

AB’de süt kotalarının kalkmasıyla üretimde yaşanan artışın ihracatlarına da yansıdığını, dünya pazarlarında daha çetin bir rekabet yaşandığını vurgulayan Çallı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Çiğ sütün regülasyonunun ihracat odaklı olması sektörümüz için çok önemli. Bugün çiğ süt üretimimiz 20,7 milyon tona yükseldi, ancak protein ve yağ oranıyla, kalite açısından istediğimiz düzeyde değiliz. AB’de süt fiyatı yağ ve proteine göre belirlenir. Bizim de bu düzene geçmemiz gerekiyor. Şu anda süt fazlalığımız var. Süt tozu yoluyla regülasyon tekrar gündemde. Kalite odaklı olursak bu sıkıntılar yaşanmaz. Miktarından ziyade kalitesine odaklanmamız gerekiyor”

‘TÜRKİYE SÜT ÜRETİMİNDE AVRUPA’DA 3’ÜNCÜ, DÜNYADA 8’İNCİ SIRADA”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş ise süt tüketimi sayesinde toplumların daha sağlıklı bireyler yetiştirebildiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Son 15 yılda süt üretiminde çok büyük mesafeler aldık. 20 milyon tonu aşkın süt üretimimizle Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 8’inci ülkesiyiz. Hayvan başına verimimiz de çok ciddi noktalara geldi. AK Parti Hükümetleri tarafından izlenen hayvancılık politikaları, gerçekten sektöre bir istikrar sağladı. Bugün hem hayvansal ürünler hem de sütte çok ciddi bir sektörümüz var. AB standartları seviyesinde bir sektöre sahibiz. Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ve süte, sütçülüğe verilen desteklerle ciddi bir potansiyelimiz ortaya çıktı. Her şeyi hallettiğimizi söyleyemeyiz ama artık sütümüzün niteliğini konuşur hale geldik. Bakanlığın desteklerinin kalite primi noktasında verilebileceğini konuşuyoruz.”

‘ÇİN’DEN HEYET GELİYOR’

Süt ürünleri ihracatı konusundaki önerileri de dikkate alacaklarını belirten Mehmet Daniş, Çin pazarı konusunda da şunları söyledi:

“İhraç pazarlarında kalıcı olabilmek için daha sektörle mutabık kalarak daha istikrarlı politikalar oluşturmamız gerektiği açık. Çin büyükelçimizle görüştük. Mayıs ayında Çin’den büyük bir heyet geliyor. Çin pazarını yıl içinde veya yıl sonuna doğru süt ürünlerimize açmayı planlıyoruz. Görüşmelerde sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çin heyetinin çalışmalarıyla bu pazarın açılacağı ümidini taşıyoruz.”

Konuşmaların ardından ASÜD Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları oylanarak ibra edildi ve yönetim kurulu seçimleri yapıldı. Genel kurulda tek liste ile gidilen seçimlerde Harun Çallı başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri göreve yeniden seçildi.

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