Bakan Yardımcısı Çiftci: Tecrübe transferi girişimcilere rehberlik edecek  

ANKARA, (DHA) - GÜMRÜK ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, genç işletmelere, tecrübeli işletme sahipleri ile biraraya gelerek deneyim kazanma olanağı sağlamayı amaçlayan \'Tecrübe Transferi Programı\' projesi ekibi ve projeye katkı sağlayan müteşebbislerle bir araya geldi. Çukurambar\'da bir restoranda gerçekleşen görüşmede Bakan Yardımcısı Çiftci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin talimatıyla, uzmanlardan oluşan bir grup oluşturulduğunu ve ticareti canlandıracak bir takım projeler üretildiğini ifade etti.

Bu projelerden bir tanesinin de tecrübe transferi olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Çiftci, \"Tecrübe paylaşımı noktasında arkadaşlarımız belli illerden özellikle ticaret hacmi düşük bölgelerdeki belli sayıda girişimcimizi ve esnafımızı, Ankara, İzmir ve İstanbul\'daki merkezlerde kurumsallaşmış işletmelerle tecrübelerini paylaşmak üzere bir araya getirdiler. Komisyonumuzca da uygun görüldü ve çalışmalara başladık. Bugün bunun en önemli ayaklarından birisi olan ilk görüşmemizi, burada yapıyoruz.\" dedi.

Projenin, yeni işe başlayacak işletmelerin ticari hayata daha sağlam ve güçlü bir giriş yapması için oluşturulduğuna dikkat çeken Çiftci, “Deneyimsiz işletmelerin alanında deneyim sahibi işletmelerin tecrübelerinden faydalanarak personel istihdamı, mal ve hizmet üretimi, dağıtımı, pazarlama yöntem ve kanalları, tedarik usulleri ve yönetim gibi konularda bilgi sahibi olması amaçlanıyor\" dedi.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Anadolu\'nun çeşitli noktalarından gelen esnafların ve girişimcilerin bu platformlarda yapılanları, çalışmaları ve tecrübeleri görebileceklerini, edindikleri bilgileri de ülkenin farklı noktalarına taşıyacaklarını ve bunu çok önemli bulduklarını kaydetti.

Projeyi yapan ve emeği geçen Bakanlık personeline ve proje içerisinde yer alan müteşebbislere teşekkür eden Çİftci, “İnşallah buradan çok daha güzel noktalara hep birlikte ulaşacağız\" diye konuştu.

Ara eleman yetiştirmenin önemine değinen Bakan Yardımcısı Çiftci, projenin bunun için başlangıç olacağını ifade etti.

TECRÜBE TRANSFERİ PROGRAMI HAKKINDA

Avrupa Birliği tarafından üniversite öğrencileri için uygulanan Erasmus öğrenci değişim programının bir benzeri de Erasmus For Young Enterpreneurs (Genç Girişimler İçin Erasmus) adı altında iş dünyasına yönelik bir değişim programı yürütülmektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, kurulmuş veya kurulacak genç işletmelere, tecrübeli iş sahiplerinden deneyim kazanma olanağını sağlanmayı amaçladığından benzer uygulamanın ülkemiz içerisinde de uygulanabileceği öngörülmüş ve bu doğrultuda uluslararası bu programın ülkemizde farklı bölgeler arasında uygulanması için Bakanlığımızca Tecrübe Transferi Programı projesi oluşturulmuştur.

Proje ile amaçlanan ticaret hacmi düşük bölgelerimizdeki genç girişimcilerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi gelişmiş illerimizdeki işletmelerde belli sürelerle deneyim kazanmalarını sağlamak olduğu gibi ülkemizin belirli bölgelerinde görülen başarılı girişimcilik modellerini diğer bölgelerimizde de uygulamak isteyen fakat bilgiye ulaşmada zorluk çeken yeni girişimcilere tecrübe aktarımını yerinde sağlamaktır. Böylece ülkemizde yeni kurulan işletmelerin daha sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlayarak ticaret hayatını olumlu anlamda etkilemek amaçlanmaktadır.

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