Bakan yardımcısı başkentten kovuldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinin Dışişleri Bakanı Yardımcısına başkenti terk etme cezası verdi. Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre Kim, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nda görevli diplomatlardan birinin Güney Kore'ye yerleşmesi nedeniyle Bakan Yardımcısının bu cezaya çarptırıldığını duyurdu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından birinin Pyönyang'ın "düşman kardeşi" Güney Kore'ye kaçmış olmasının faturası Bakan Yardımcısna kesildi. Güney Koreli JoongAng Ilbo gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Kung Sok Ung, Kuzey Kore lideri Kim'in talimatıyla ailesiyle birlikte başkenti terk etmek zorunda bırakıldı.

Temmuz ayı sonunda Kuzey Kore'nin İngiltere Maslahatgüzarı Thae Yong Ho, ailesi ile birlikte Güney Kore'ye kaçmıştı. Bakan Yardımcısı Kung'un, ülkesinin Avrupa elçiliğinden sorumlu olduğu ve bu yüzden de emrindeki birinin faaliyetleri için de hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kung Sok Ung, başkenti terk ederek ailesiyle birlikte taşraya yerleşti. 72 yaşındaki Kung, yaklaşık 20 yıldır Kuzey Kore'nin Avrupa ve Rusya ile ilişkilerinden sorumlu, deneyimli bir diplomat olarak biliniyor.

Komünizmle yönetilen Kuzey Kore, dünyanın en çok baskı altında tutulan toplumlarından biri olarak görülüyor. Ülkede sansür ve muhaliflere yönelik ağır baskılar günlük yaşamın bir parçası halini almış durumda.

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında 1950-1953 yılları arasındaki savaştan bu yana çatışmasızlık hali hakim. Ancak günümüze değin bir barış anlaşması imzalanmış değil. Kuzey Kore özellikle yürüttüğü nükleer programı nedeniyle Batılı devletler tarafından yoğun biçimde eleştiriliyor.

Kim Jong Un 2011'de ülkenin başına geçtiğinden bu yana sayısız idam kararına ve üst düzey yetkililere yönelik farklı cezalara imza attı. Güney Kore haber ajansı Kim'in beş yıllık iktidarı boyunca ülkede yaklaşık 100 üst düzey görevlinin idam edildiğini öne sürüyor.

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AFP/MK/GA