Bakan Yardımcı Meşe: Obezite dünyada ve ülkemizde artan bir sorun

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - SAĞLIK Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin önce obeziteye ardından da diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere yol açabildiğini söyledi. Meşe, \"Obezite dünyada ve ülkemizde artan bir sorundur. Son kırk yılda 5- 19 yaş arası çocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıştır\" dedi.

Mardin’de düzenlenen ‘Beslenme Dostu Okul Programı’ Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Vali Mustafa Yaman, sağlık çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Meşe, çocuk sağlığının korunmasına bakanlık olarak özel bir önem verdiklerini söyledi. 2010 yılından beri yürüttülen ‘Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’ kapsamında erişkin ve çocuklara yönelik sağlıklı beslenmeyi teşvik eden, hareketli yaşamı artıran müdahalelerin yer aldığı eylem planının devam ettiğini belirten Bakan Yardımcısı Meşe, \"Günümüzde bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümler, bulaşıcı hastalıkların önüne geçmiştir. Bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında da temel olanlar kalp damar hastalıkları, kanserler, diyabet ve KOAH’tır. Bu hastalıkların ortak önlenebilir risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve yetersiz harekettir. Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik önce obeziteye neden olmakta. Obezite de diyabet, kalp hastalıkları ve bazı kanserlere yol açabilmektedir. Obezite dünyada ve ülkemizde artan bir sorundur. Son kırk yılda 5-19 yaş arası çocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’nün son verileri 5-19 yaş arası çocuk ve adolesanların 340 milyonundan fazlasının fazla kilolu veya obez olduğunu göstermektedir. Ülkemizde ilkokul ikinci sınıf çocuklarda obezite yüzde10, fazla kiloluluk yüzde 14.6’ıyı bulunmuştur. Mardin’in yer aldığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde şişmanlık yüzde 4.5, fazla kiloluluk yüzde 10.5 oranlarındadır\" dedi.

\'ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ OBEZİTE GELİŞİMİ OLUMSUZ ETKİLİYOR\'

Çocukluk çağında oluşan obezitenin gelişimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Meşe, şunları söyledi:

\"Çocuklara yönelik tüm risk faktörlerini ortadan kaldırmaya yönelik eylem çalışmalarımızı, en önemli paydaşlardan olan Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütmekteyiz. Beslenme Dostu Okullar Programı, bu işbirliğimizin en önemli eylemlerinden birisidir. Programda amaç, okullarda sağlıklı beslenme çevrelerinin oluşturulması ve bu konuda farkındalık yaratılmasıdır. Beslenme Dostu Okul olmak için ön şart okulun beyaz bayrak sahibi olmasıdır. Hedefimiz tüm okulların bu işe gönüllü olmasıdır. Okulların bu işe gönüllü olabilmeleri için, ‘Beslenme Dostu Okulların’ ve idarecilerinin, illerde mülki amirler tarafından, desteklenmesi çok önemlidir.\"

İl Sağlık Müdürü Yavuz da toplam 512 okula \'Beyaz bayrak\' verildiğini ve şu an itibariyle toplam 61 okulun ‘Beslenme Dostu Okul Sertifikası\' almaya hak kazandığını ifade etti.

Konuşmaların ardırdan sertifika almaya hak kazanan okul yöneticilerine, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Mardin Valisi Mustafa Yaman tarafından sertifikaları verildi.

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