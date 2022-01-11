Bakan Yanık'tan 'ped fiyatı' açıklaması: Çalışma yapabiliriz

Sputnik Türkçe'den Osman Nuri Cerit'in aktardığına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışmaya başlayabileceklerini söyleyerek "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.
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