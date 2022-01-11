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Ekonomi

Bakan Yanık'tan 'ped fiyatı' açıklaması: Çalışma yapabiliriz

"KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor"

11 Ocak 2022 11:57

Ankara’da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar ile ilgili "Çalışma yapabiliriz" dedi.
 
Sputnik Türkçe'den Osman Nuri Cerit'in aktardığına göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu. Bakan Yanık bu konuda bir çalışmaya başlayabileceklerini söyleyerek "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.
 
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TIKLAYIN: “Pedler, regl olan herkes için ihtiyaçtır, lüks değildir”
 
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