Bakan Yanık’tan 15 Temmuz şehitleri için yapılan bağışlar hakkında açıklama: Hesaplar açık ve net

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlediği iftar programına katıldı. Bakan Yanık burada muhalefetin 15 Temmuz darbe girişiminde ölenler için toplanan bağışlara ilişkin iddialarına yanıt verdi. Yanık, “Şehit yakınları ve gazilerimiz için toplanan bağışlar son derece şeffaf hesaplar, açık ve net” dedi, yapılan bağışların rakamlarını açıkladı.

Bakan Yanık, vakfın yaptığı ödemeleri ve vakfın hesabına gelen bağışlarla ilgili, "Bugüne kadar vakıf hesaplarından şehit yakını, hayatını kaybeden sivil yakını, gazi, gazi yakını ve sivil terör mağduru kişilere 112 milyon 444 bin 200 TL ödeme yapmışız. Vakfın banka hesaplarında yapılan ödemelerden sonra kalan miktar 376 milyon 454 bin 254 lira. Bu vesile ile tekrar değinmekte fayda görüyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz için toplanan bağışlar son derece şeffaf hesaplar, açık ve net. Buna rağmen sanki bir şey gizleniyormuşçasına, sözüm ona bir şüphe uyandırmak için, 'Şehitler için toplanan paralar nerede? 15 Temmuz paraları nerede?' diye soranlara bu art niyetli sorunun cevabını bıkmadan, usanmadan, yılmadan verdik, veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Onlar soracaklar ama cevabını bilmediklerinden değil o soruyla bir şüphe oluşturmaya çalışarak soracaklar. Bizde hiç usanmadan o cevabı vermeye devam edeceğiz. 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda 310 milyon lira, Beşiktaş terör saldırısı sonrası 52 milyon lira, Zeytin Dalı Harekatı'nda da 2 milyon lira olmak üzere toplam 364 milyon 308 bin 289 lira toplanmış ve vakfımızın kasasına girmiş. Bu bağışlar şartlı bağış. Şartlı bağış kapsamına girdiği için zaten bağışlanma amacının dışında da herhangi bir şeye kullanılamaz" dedi.