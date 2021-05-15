Bakan Yanık resim çizdi; devlet korumasındaki çocuklara bayram kartı olarak gönderdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Her yıl yolladıkları bayram kartı ile yüzleri güldüren devlet koruması altındaki çocuklara bu yıl sürpriz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’tan geldi" denildi.

"Mutlu Bayramlar" ifadesiyle kalp içinde ev, ağaç ve kuşlardan oluşan kompozisyonun yer aldığı kartlarla çocukların bayramını kutlayan Yanık, "Bayramlarda çocuklarımız bize resim çizip bayramımızı kutlardı. Bu bayram 1369 kuruluşumuzdaki 13 binin üzerinde evladımıza bir sürpriz yaptık" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Yanık, bayram kartını hazırladığı anlara ilişkin videoyu da "BizBüyükBirAileyiz" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

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