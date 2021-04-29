Bakan Yanık: Kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşler açık olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Tam kapanma döneminde sadece kısıtlamalardan muaf olan ailelerin çocukları için kreşlerimiz açık olacak" açıklamasını yaptı.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanlığı'ndan tam kapanmada kreş kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Yanık, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş gruplarını hatırlatarak, “Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla, faaliyetlerinin devamına karar verildi” dedi.

Bakan Yanık, ayrıca, valilikler tarafından daha önce verilen yetki doğrultusunda bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar verilebileceğini de kaydetti.

Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2.310 özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüpleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen önlemler ile Bakanlık tarafından daha önce yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini de söyledi.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanlığı "tam kapanma muafiyet listesi"ni güncelledi