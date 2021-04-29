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Sağlık Bakanlığı'ndan tam kapanmada kreş kararı

29 Nisan 2021 14:42

Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelgeye göre, tam kapanma döneminde sağlık tesislerinde bulunan kreşler, tedbirlere dikkat edilerek açık tutulacak.

Erdoğan'ın açıkladığı kararlar doğrultusunda 17 günlük tam kapanma sürecinde kreşlerin de kapalı olacağı duyurulmuş, sağlıkçılar karara tepki göstermişti.

Kreş bulunmayan veya kreş imkanı yetersiz olan yerler ile bakıcısı olmayan sağlık çalışanları için 3 ayrı öneri sunuldu.  Buna göre; çalışan eşlerinin her ikisinin de Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel olması halinde, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunanların çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenecek.

Her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin aynı anda nöbete getirilmemesi ve  bu süreçte yıllık izin kullanmak isteyen personele kolaylık sağlanmasına gayret edilecek. 

Bakanlık, illerden ihtiyaç halinde bu konular ve sağlık çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyetleri için il hıfzıssıhha kurullarına karar almak için teklifte bulunmasını da istedi.

 

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