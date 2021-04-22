Bakan Yanık’ın 2014 yılındaki paylaşımı gündemde: Atatürk, cumhuriyet ideolojisini dine mesafe üzerine kurmuştur, keşke mümkün olsaydı dini tümüyle tasfiye…

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine atanan Derya Yanık'ın sosyal medya paylaşımları gündeme gelmeye devam ediyor. Yanık, "Cumhuriyet dönemi yazılı kaynakları apaçık ortada iken Atatürk'ün dine ilişkin tutumunu keşif yeni bir şey değildir. Şunu tesbit olarak ortaya koyalım; Atatürk, Cumhuriyet ideolojisini dine mesafe üzerine kurmuştur.Keşke mümkün olsaydı dini tümüyle tasfiye. Bunu söylemek ne Atatürk'e hakaret ne de tarihi çarpıtmaktır. Bilakis onun ne yapmaya çalıştığını anlamaktır." düşüncesini dile getirdi.

Yanık 17 Kasım 2014’te paylaştığı tweet dizisinde, “Atatürk dine karşı hatta ateistti’ Tarihçi Murat Bardakçı, ‘Atatürk İslam’a ve İslam ülkelerine yaşamı boyunca hiç sıcak bakmadı’ Tarihçi Cemil Kocak, ‘Atatürk hafızdı’ Haydar Baş. ‘Atatürk manevi değerleri yüksek ve devamlı Kur’an dinleyen bir devlet adamıydı’ Fethullah Gülen. Bir tarihçilerin Atatürk’ü tarif edişlerine bakın, bir de muhafazakâr kesimin sahteciliğine ve ezikliğine bakın” ifadelerinin yer aldığı ekran görüntüsünü alıntılayarak, "Atatürk'ün dinle ilişkisi daha epey süre konuşulacaktır. Etraflı ve samimi bir değerlendirmeyi gerektiriyor. Buradaki asıl problem, Atatürk'ün dine ilişkin tutumunu saklaması değil bilakis kendi dindarlığını Atatürk'e yaslayanların ikiyüzlülüğüdür." görüşünü savundu.

Yanık paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet dönemi yazılı kaynakları apaçık ortada iken Atatürk'ün dine ilişkin tutumunu keşif yeni bir şey değildir. Şunu tesbit olarak ortaya koyalım; Atatürk, Cumhuriyet ideolojisini dine mesafe üzerine kurmuştur.Keşke mümkün olsaydı dini tümüyle tasfiye. Bunu söylemek ne Atatürk'e hakaret ne de tarihi çarpıtmaktır. Bilakis onun ne yapmaya çalıştığını anlamaktır.

Peki ne oldu da, Atatürk ömrü boyu dinle mesafesini korumaya çalışırken birden ortaya bir dindar Atatürk çıkarmak gerekti?

"Dindar Atatürk' portresi kimse kusura bakmasın ama çapsız sağ siyasetin eseri"

"Dindar Atatürk" portresi kimse kusura bakmasın ama çapsız sağ siyasetin eseridir. Sağ,yaslanacağı alanlardan biri de din olduğu için bunu yaptı

Tek parti dönemi Atatürk'ün "dinsizliğini" ispata uğraşırken; Demokrat Parti ve sonrası "dindarlığını" ispata uğraşmakla geçti. Şu da var; halkın dini değerlerine saygı gösterirken bir taraftan da Cumhuriyetle kavganın olmamasının garantisiydi Atatürk'ün dindarlığı...

Sağ siyaset, dini özgürlükler adına yapıp ettiklerinin tasdik garantisi olarak gördü Atatürk'ün dindar olması gereğini. Zorlamaydı bu tutum"

Yanık’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 2015 yılındaki “çapsız” nitelemesi yapması yeniden sosyal medyada paylaşılmıştı.

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