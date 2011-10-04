-Bakan vuvuzela çaldı PRETORİA (A.A) - 04.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Güney Afrika ziyaretine katılan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Güney Afrika'nın yöresel çalgısı olan ve Dünya Kupası maçlarında gündeme gelen vuvuzelayı çaldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika ziyaretine katılan Çağlayan, Union Bulding'de basın mensuplarıyla sohbet etti. Türkiye ile Güney Afrika sanayilerini kıyaslayan Bakan Çağlayan, iki ülke sanayilerinin birbirini tamamlar nitelikte olduğunu söyledi. ''İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması ve geliştirilmesi için bu ziyaret son derece önemli'' diyen Çağlayan, Türkiye'nin, ihracatının yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığını hatırlattı. Avrupa'da ciddi bir durgunluk olduğunu kaydeden Zafer Çağlayan, ''Bu ziyaret, yeni pazarlar ve yeni imkanlar açısından önemli bir ziyaret'' diye konuştu. Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacminin şu anda 2 milyar dolara yakın seviyede olduğunu hatırlatan Çağlayan, vergi noktasında çifte standart olduğunu ve bu durumu Güney Afrika'lı muhatap bakanla yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini ifade etti. Bakan Çağlayan, şöyle konuştu: ''İpe un seriyorlar biraz. Sorun şu; daha önce bir serbest ticaret anlaşması yapmışlar, AB ürünlerine uygulanan ve bize uygulanan gümrük 10'a 1. Bize seramikte yüzde 30 gümrük uyguluyorlar, AB'ye yüzde 3. Otomotiv, mobilyada uygulanan gümrükler aynı şekilde. Tekstilde özellikle 10'da 1'i kadar. Bize 10 kat yüksek. 1996'da Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması imzaladı. Bizim o dönemin hükümeti AB'nin anlaşmaya koymuş olduğu bir metni çıkardı. Bu metinde Avrupa'nın yapmış olduğu ikili anlaşmaların hepsi de Türkiye'nin taraf olmasını hükmediyordu. Bizim o dönem çok ileri görüşlü olamayan yöneticilerimiz, bu maddeyi çıkardılar ve gerekçe olarak da ileride 'Güney Kıbrıs bir gün AB'ye aday olabilir'di. Şimdi size soruyorum, bugün gelmiş olduğumuz noktada Güney Kıbrıs'ı tanıdık mı?.'' -''Merkür'e gittiniz mi?''- Güney Afrika seyahatinin kendisinin 107. seyahati olduğunu belirten Bakan Çağlayan, ''Merkür'e gittiniz mi?'' sorusu üzerine, ''Merkür'e gitmedim ama Ay'a gidip geldim diyebilirim, orada kalmaya zaten niyetim yoktu'' dedi. İhracatta, 100 milyar doları yakaladıklarını belirten Çağlayan, şunları söyledi: ''3 Ekim itibariyle ihracat 100 milyar doları geçti. Son 12 aylık ihracat rakamımız 131,7 milyar dolar. İnşallah bu rakam itibariyle cumhuriyet tarihinin yeni rekorunu kırıyoruz, egale etmiyoruz, rekor kırıyoruz. 135 milyar dolara doğru son derece emniyetli bir seyir içindeyiz. Bu, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını gösteriyor. Piyasalardaki daralmaya rağmen bunu yapıyoruz. İhracatta güney Afrika'da dalya demek son derece önemli.'' Öte yandan, Bakan Çağlayan, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile Güney Afrika'nın yöresel çalgısı olan ve Dünya Kupası maçlarında gündeme gelen vuvuzela çaldı.