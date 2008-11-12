Bakan Vecdi Gönül'den eski bir inci!

Yazar Lale İbrahimoğlu, 10 Kasım'da yaptığı bir konuşmada "Eğer Ege’de Rumlar ve Türkiye’nin pek çok yerinde Ermeniler yaşamaya devam etseydi, bugün acaba Türkiye aynı milli devlet olabilir miydi?” diyerek mübadeleyi onaylayan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün bir başka gafını yazdı.İngiltere'de yayımlanan Jane's Defence adlı savunma dergisinin uzun yıllardır Türkiye temsilciliğini yapan Sarıibrahimoğlu, Taraf gazetesinde bugün yayımlanan yazısında, Gönül'le ilgili bir anekdotunu şöyle anlattı:"Ayaküstü bir sohbetimizde, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül “Siz füzelerle uğraşacağınıza moda ile ilgilenin,” deyince, geçirdiğim saniyeler süren bir bocalamadan sonra kendisine espriyle karışık, “Bu sene moda da aksi gibi askerî üniformalardan esinlenmiş,” yanıtını verivermişim. Devamla, “Dolayısıyla askerî konulardan kaçış yok,” demişim.Düşünsenize yıllarınızı, sevdiğiniz bir mesleğe ve ilkelerinizden ödün vermemeye adıyorsunuz ve birkaç yıl öncesine kadar onca sivil ve askerî reforma imza atan bir hükümetin hem de savunma bakanı, size, “moda” ile ilgilenin tavsiyesinde bulunarak, yaptığınız işi aslında kendince ne denli küçümsediğini gösterirken, daha da ötesi sindirmeye çalışıyor."