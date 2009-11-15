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Yaşam

Bakan ve PKK'lılar aynı yerde!

Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker, Dara harabelerinde incelemelerde bulunurken, 'açılım' kapsamında serbest kalan 2 PKK'lı da oradaydı.

15 Kasım 2009 02:00

T24 - Mardin'de bulunan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, tarihi Dara harabelerindeki zindanda incelemelerde bulunurken, aynı dakikalarda geçen ay Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'ndan Türkiye'ye gelen ve Habur Sınır Kapısı'ndan serbest bırakılan PKK'lılardan Elif Uludağ ile Hüseyin İpek de harabelere geldi.

Cnntürk'ün haberine göre Mehdi Eker, bugün Dara harabelerinde bulunan zindanda incelemelerde bulunurken, Türkiye'ye gelmelerinden sonra karşılanışları büyük yankı uyandıran PKK'lı grupta bulananlardan Elif Uludağ ile Hüseyin İpek de bölgeye geldi.

2 PKK'lı bakanın tarihi zindanda olduğunu öğrenince çay bahçesinde oturarak arkadaşları ile sohbet edip beklemeye başladı.

Kandil Dağı'ndan gelen PKK'lılardan 53 yaşındaki Elif Uludağ, "Yıllardır memleket hasretiyle yaşıyoruz. Oluşturulan barış ortamına katkıda bulunmak için geldiğimiz memleketimizin tarihi güzelliklerini geziyoruz. Bugün de tarihi Dara atik kentini gezerken bakanımızla karşılaştık. Bakanımızın çıkmasını bekliyoruz. Kendisi çıktıktan sonra bizde gezeceğiz" dedi.

Bakan Eker, partililerin kendisine bilgi vermesi üzerine harabelerde bulunan 2 PKK'lıdan haberdar oldu.

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