'Bakan ve milletvekilleri hakkında çocuk istismarı delili bulundu'

İngiltere'de çocuk koruma kurumunda çalışmış eski bir müdür, aralarında eski milletvekilleri ve bakanların da bulunduğu en az 20 önde gelen kişi hakkında çocuk istismarı delili bulunduğunu söyledi.

İngiltere hükümetinin 1980'li yıllarda İçişleri Bakanlığı'na iletilen ancak bakanlık tarafından "hasıraltı edildiği" iddia edilen çocuk istismarı suçlamalarını soruşturma kararı almasının ardından son 20 yıl içerisindeki ilk televizyon röportajını BBC'ye veren Peter McKelvie isimli görevli, "20'den fazla kişiden ve bunu bilen ancak birşeyler yapabilecek konumda iken hiçbir şey yapmayan çok daha fazla sayıda insandan bahsediyoruz" diyor.

McKelvie'nin iddiaları daha önce 2012 senesinde bir polis soruşturmasının başlatılmasına neden olmuştu. McKelvie "güçlü bir elit" pedofil grubunun "en kötü (istismar) biçimini" gerçekleştirdiğini söylüyor. McKelvie'ye göre pedofil ağı Lordlar Kamarası'na ve Avam Kamarası'na kadar uzanıyor.

McKelvie çocukları istismar ettiği iddia edilen kişilerden bazılarının şu anda ölmüş olduğunu söyledi.

McKelvie istismara uğramış çocuklarla konuştuğunu ve "neredeyse tamamı erkeklerden oluşan" bu çocukların "bir et parçası gibi" oradan oraya atıldığını söyledi.

Eski görevliye göre çocuklar aralarında tecavüzün de bulunduğu "en kötü istismar biçimine" maruz kaldılar.

McKelvie, Peter Righton isimli bir pedofilin yargılanmasında yer almıştı. Righten Ulusal Çocuk Bürosu'nun eski danışmanlarındandı ve pedofillerin hakları olduğunu savunan aktivist grup Paedophile Information Exchange'in kurucularındandı. Righton daha sonra çocuk pornografisi ithal etmekten suçlu bulunmuştu.

Righton dosyasındaki evraklara erişimi olan McKelvie elde edilen delillerin Righton'da çok daha ötesine geçtiğini söylüyor.

Hükümetten soruşturma kararı

Parlamento'nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda hükümetin planlarını açıklayan İçişleri Bakanı Theresa May, soruşturmayı Çocuklara Zalimliği Önleme Vakfı'nın (NSPCC) yürüteceğini söylemişti.

Bağımsız uzmanlar tarafından oluşturulan bir komite tarafından kamuoyuna açık yürütülecek soruşturma geniş kapsamlı olacak, sonuçları ise önümüzdeki yıl yapılacak genel seçimlerden sonra açıklanacak.

Eski İçişleri Bakanı Leon Brittan'ın, muhafazakar milletvekili Geoffrey Dickens'dan aldığı çocuk istismarı iddialarına yönelik dosyayı "hasıraltı ettiği" ve kapsamlı bir soruşturma başlatmadığı iddia ediliyor.

Brittan ise "Benim bu dosyanın üzerine gitmediğim söyleniyor. Bu tamamen asılsız ve herhangi bir dayanağı olmayan bir suçlama" diyor. Eski bakan, soruşturmayı bağımsız bir heyetin yürütecek olmasından da memnun.

BBC'nin siyaset editörü Nick Robinson, soruşturmanın Ulusal Sağlık Hizmeti'ni (NHS) ve BBC'yi de kapsayacağını aktardı.