Bakan ve belediye başkanın 'ortak' panel tarlası; yılda 5 milyon lira kazanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Belediye Başkanlığı koltuğunu devrettiği Mustafa Çelik ile aile fertlerinin sahibi olduğu enerji santralı Kayseri Pınarbaşı’nda “güneş topluyor.” Her biri 1 MW’lık enerji üreten santralların toplam yıllık gelirinin “4-5 milyon lira” arasında değiştiği ifade edildi.

8 santraldan ENTAR1’in sahibi Bakan Özhaseki olduğu, ENTAR4’ün sahibinin ise Belediye Başkanı Çelik olduğu belirtildi. Diğer santralların ise bakan ile belediye başkanın aile üyelerinin olduğu bilgisi aktarıldı.

Önce şirket, sonra fuar!

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., 30 Ekim 2014 tarihinde, Kayseri’de 54 bin lira sermayeli olarak kuruldu. Kurucuları Bakan Özhaseki, kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki, diğer kardeşi Ali Özhaseki, Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kardeşi Sabri Çelik, Vedat Çavuşoğlu ve Fatih Şahin idi.

Kuruluştan yalnızca 5 gün sonra 5 Kasım 2014 tarihinde, ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin hissedar ve kurucu olduğu, ENTAR1, ENTAR2, ENTAR3, ENTAR4, ENTAR5, ENTAR6, ENTAR7, ENTAR8 adlarında 8 şirket kuruldu. 3 Haziran 2016’da ise kurucu şirket ENTAR bu şirketlerdeki hisselerini diğer ortaklara devretti. Aynı gün 8 şirketin tek tek ortakları belirlendi. ENTAR1’in tek ortağı Bakan Özhaseki, ENTAR4’ün tek ortağı Belediye Başkanı Çelik oldu. Diğer şirketlerde ise tek ortak Özhaseki ile Çelik’in kardeşleri oldu. İşte tam bu paylaşımdan 20 gün sonra Belediye Başkanı Çelik 22-24 Haziran 2016 tarihleri arasında Almanya’nın Münih kentinde yapılan İnter Solar Europe Fuarı’na katılmış. Çelik, o tarihte güneş enerjisinden azami derecede faydalanmak istediklerini ifade ederek, “Fuarda birçok standı inceleme fırsatı bulduk. Kurmak istediğimiz Güneş OSB’si için fikir aldık. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kısa zaman içinde yenilenebilir enerji hususunda diğer illere ve belediyelere referans olacaktır” diye açıklama yapmış.

Enerji sektöründe “ENTAR Güneş Enerjisi Santralı” şirketin verdiği bilgilerle şöyle tanıtılıyor:

Durduk yerde kâr

“ENTAR enerji firması tarafından Kayseri’ Pınarbaşı’nda kurulmuştur. Güneş enerjisi tesisinin toplam kurulu gücü 8 MW. Kayseri’de bulunan 8 MW’lık bu güneş enerjisi tesisi yıllık ortalama 11.600.000 kWh elektrik enerjisi üretebiliyor. Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin yıllık tükettiği elektrik enerjisi miktarı 3.036 kWh’tir. Dört kişilik aileyi 1 konut olarak baz aldığımızda, ENTAR enerji güneş enerjisi santralı ürettiği elektrik ile yıllık yaklaşık 3 bin 820 adet konutun enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Lisanssız elektrik üretimi yapan bu tesis sayesinde yaklaşık 632 bin 700 adet ağaç kurtarılıyor. Ayrıca tesisin sattığı elektrikten yıllık kazandığı gelir ise yaklaşık olarak 4 milyon 800 bin TL’dir.”

Her ayrıntısıyla deşifre ettik

Cumhuriyet'te üç gündür yer alan haberlerde halef-selef AKP’li başkanların enerji ortaklığı şöyle ele alındı:

* 30 Nisan 2018: “Siyaset ticarete sigorta olmuş” başlığıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yaparken milletvekilliği için istifa eden ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki ile belediye başkanlığını devrettiği AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik 2014’te aynı şirkette ENTAR A.Ş.’de kurucu ortak olarak buluştuğunu duyurduk.

* 1 Mayıs 2018: Haberimiz üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Bakan Özhaseki, Çelik’in adını anmadan iki ailenin ortak bir enerji şirketi kurduğunu açıkladı. Bakan Özhaseki “1 MW’lık enerji üreten başka bir şirketi” olduğunu kabul etti. Bu gelişmeyi “Santral sahibi Çevre Bakanı” başlığıyla haberleştirdik.

* 2 Mayıs 2018: Özhaseki ile Çelik’in kurucusu olduğu ENTAR Enerji A.Ş.’nin kuruluşundan yalnızca 5 gün sonra “ENTAR1’den ENTAR8’e kadar tam 8 enerji şirketi” kuruldu. 2016 yılının Haziran ayında yapılan genel kurulda şirketler aile bireyleri üzerinden paylaştırıldı. ENTAR1’in tek ortağı Bakan Özhaseki, ENTAR4’ün tek ortağı Belediye Başkanı Çelik oldu. Diğer şirketlerde ise tek ortak Özhaseki ile Çelik’in kardeşleri oldu. Bu şirketlerin haricinde Çelik’in sahibi olduğu bilişim ve turizm alanında faaliyet gösteren şirketleri de bulunuyor. Ve iki ailenin tüm şirketleri resmi kayıtlara göre Kayseri’de aynı adreste buluşuyor: “Fatih Mahallesi, Prof. Fevzi Fevzioğlu Cad. No: 19, Kocasinan/Kayseri...” Bu önemli ayrıntıyı da dün “19 Numarada 10 numara skandal” başlığıyla duyurduk.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kayseri’deki ortaklığı soru önergesiyle Meclis’e taşıdı. “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparken milletvekilliği için istifa eden ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki’nin selefi ile ticari ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır” diyen Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltTi:

* Halef ile selef büyükşehir belediye başkanlarının aynı şirkette ortaklıkları bulunduğu iddiası doğru mudur? Yoksa, Özhaseki ve Çelik ailesinin sahibi olduğu tüm şirketlerin Kayseri’de aynı adreste faaliyet göstermesi tesadüf müdür?

* Özhaseki’nin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirilen Mustafa Çelik’in, başka bir şirkette ortağı olduğu sigorta şirketine ihale yağdırdığı doğru mudur?

* Sözü geçen iddialar için TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması düşünülmekte midir?

* Konuyla ilgili bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için bakan ve belediye başkanının görevden alınması gibi bir tedbire başvurulacak mıdır?

* Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2010-2018 yılları arasında kaç kez denetlemeye tabi tutulmuştur?