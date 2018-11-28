Bakan Varank'tan dev yatırım için tarih



Tansu Edip GÖKBUDAK -Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi\'nde gerçekleştirilecek Polipropilen Üretim Tesisi\'nin 1,2 milyar dolar yatırım bedeline sahip olacağını belirterek, \"Atılan bu önemli adım, hem ekonomiye olan güveni hem de ülkemizin sunduğu benzersiz fırsatları göstermesi açısından ciddi bir örnek teşkil ediyor\" dedi.

Adana Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi\'nde yapılacak polipropilen tesisi yatırımı anlaşması Çırağan Sarayı\'nda düzenlenen imza töreniyle tanıtıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.



2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Türkiye\'nin petrokimya sektöründe en fazla açığı polipropilen türevlerinde verdiğini kaydeden Varank, yapılacak olan tesisin açığı büyük oranda kapatmanın yanı sıra istihdam da sağlayacağını söyledi. Varank, “Yıllık 2.1 milyon tonluk polipropilen 2.1 milyon tonun yüzde 25\'i karşılanacak. İki bin vatandaşımıza yeni istihdam yaratacak 1.2 milyar dolar yatırım bedeline sahip tesis, 2019\'da başlayıp 2023\'te üretime geçecek\" diye konuştu.

“KİMYA SEKTÖRÜNDE 14. BÜYÜK PAZARIZ\"

Türkiye\'nin kimya sektöründe dünyanın 14. büyük pazarına sahip olduğunu kaydeden Bakan Varank, “Milli gelirimizin yüzde 6\'sını oluşturan bu sektörde geçen yıl 38 milyar dolarlık ithalat yaptık. Tek başına kimya sektöründe 13 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdi. Bu tutar imalat sektöründe verdiğimiz dış ticaret açığının yüzde 30\'unu karşılıyor\" dedi.



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