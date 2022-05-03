Bakan Varank: Yaz aylarıyla birlikte müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomideki krizin nedeninin yurt dışı kaynaklı olduğunu belirterek, "Yaz aylarıyla birlikte fiyatlardaki bu oynaklığın yavaş yavaş dengelendiğini göreceğiz ve çok daha güzel, çok daha müreffeh bir ülkeye hep birlikte kavuşacağız" dedi.

AKP’ye ve Erdoğan’a güven isteyen Varank, şunları öne sürdü: "Böyle dalgalı bir denizde bu gemiyi ancak Erdoğan gibi bir kaptan yürütebilir."

"Göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hayat pahalılığına ilişkin "Göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak" ifadelerini kullanmıştı. Çelik, "Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyasetler Türkiye'yi çok güçlü yerlere taşıdı. Şimdi de bir türbülansın içerisinden geçiyoruz. Ukrayna Savaşı ile birlikte tedarik zincirinde ortaya çıkan problemler, dünyada pek çok ülkede on yıllardır görülmemiş enflasyon rakamları görünüyor. Yaşananlar tabii bizi de etkiliyor. Şimdi göreceksiniz, bayramdan sonra yavaş yavaş düzelme başlayacak. Ondan sonra da bunu kademe kademe hep beraber göreceğiz. Şundan emin olun, biz çarşıda, pazarda gündem nedir, genç kardeşlerimizin gündemi nedir farkındayız ve bunları her gün değerlendiriyoruz. Daha önce nasıl çözüm bulduysak şu anda dünyanın içerisinden geçtiği bu türbülansın olumsuz yansımalarını da ortadan kaldıracak şekilde güçlü çözümler bulacağımızdan hiçbir şüpheniz olmasın” diye konuşmuştu.