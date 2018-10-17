Bakan Varank ve Bakan Dönmez AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisini açılışını yaptı

Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) 3\'üncü AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez\'in katılımıyla açıldı.

Sergiye Bakan Varank ve Bakan Dönmez\'in yanı sıra kalkınma ajansları, AR-GE merkezleri, üniversite projelerinin temsilcileri de katıldı. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi\'nde açılan sergide sağlıktan uzay araştırmalarına, savunma sanayiinden enerjiye, iletişimden çevre konularına kadar buluş ve icatlar sergilenecek.

\"SON 14 SENEDE TEKNOPARKLARA 750 MİLYON LİRA ÖDENEK SAĞLADIK\"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşmasında son 14 senedeki AR-GE çalışmalarıyla ilgili konuştu. Milli gelir içindeki AR-GE harcamalarının payını 2\'ye katladıklarını söyleyen bakan Varank, \"Özel sektörün AR-GE harcamaların içindeki payını yüzde 29\'dan yüzde 54\'e yükselttik. AR-GE alanında bakanlığımız, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla birçok destek ve kolaylık sağlıyoruz. AR-GE ve tasarım faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak isteyen firmalara AR-GE merkezi ve tasarım merkezi belgesi veriyoruz. Bu vergiye sahip firmalar, vergi indirimi sigorta pirim desteği, gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası gibi imkanlardan faydalanabiliyor. Şu an faaliyette bulunan 998 AR-GE merkezinde 54 bin AR-GE personeli çalışıyor. Bu merkezlerde biten proje sayısı 21 bine, devam eden proje sayısı ise 12 bine ulaşmış vaziyette\" dedi.

Faaliyetteki 58 teknoparkta yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetler ile geliştirildiğini belirten bakan Varank, \"Son 14 senede teknoparklara 750 milyon lira ödenek sağladık. Önümüzdeki dönemde teknopark ekonomi sistemini daha da güçlendirecek, yeni fikirlerin ve girişimcilerin desteklenmesine odaklanacağız. Konya ve Kocaeli\'nde projeler tamamlanmış olup, bu projelere toplamda 69 milyon lira destek sağladık. Bursa, Kayseri ve Elazığ bilim merkezlerine ilişkin çalışmalarımız hızla devam ediyor.Ayrıca yıl sonunda Üsküdar Bilim Merkezi\'nin 1\'inci fazını açmayı planlıyoruz\" diye konuştu.

BİLİM İNSANLARI İÇİN \'YURDA DÖNÜŞ SEFERBERLİĞİ PROGRAMI\'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasına şu şekilde devam etti:

\"Bilim insanlarımızın yurda dönüş seferberliği programıyla ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için aralarında uzman, nitelikli araştırmacıların ülkemize gelmesini teşvik ediyoruz. Tersine beyin göçünü sağlamak adına, \'Uluslararası lider Araştırmacılar Meslek Programı\'nı tasarladık. Bu programı daha önce sayın cumhurbaşkanımız ilan etmişti. Altını dolduruyoruz. Bu program, araştırmacılara sağlanan imkanlar açısından dünyada yeni ve öncü olma özelliği taşıyor. Bu programı hazırlarken diğer ülkelerin aynı maksatla uygulamakta oldukları programları inceledik. Açıkçası gördük ki, bilim ve teknolojide ileri seviyede kabul edilen ülkeler dahi araştırmacıları ülkelerine çekebilmek için ciddi destekler sunmaktalar\"

\"MADENLERİMİZE DEĞER KATACAK TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMÜ BAŞLATIYORUZ\"

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise konuşmasında, enerjide bağımsızlığı sağlamak için sadece enerji kaynaklarını keşfetmenin değil aynı zamanda bu kaynakları işleyecek teknolojik alt yapıyı kurabilmenin önemli olduğunu kaydetti.

Dönmez, \"Yenilenebilir enerjide son zamanlarda çok önemli adımlar atmaya başladık. Nükleer enerjide yaptığımız ortaklıklar, hem enerjimizi daha bağımsız hale getirecek hem de gelecekteki projelerimizi tamamen yerli olarak yapmak imkanını bize sağlamış olacak. Madenlerimizle ilgili yıllardır hep yakınılan ancak bir türlü yapılamayan bir hususu da tekrar hayata geçiriyoruz. Hep söylenir; zengin maden kaynaklarımız var ancak dışarıya 1\'e sattığımız bir ürün, bunun 20 katı 50 katı zaman zaman 100 katına geri aldığımız. Burada madenlerimize değer katacak teknolojik dönüşümü başlatıyoruz. Madenlerimizi fabrika ve teknoloji yatırımı şartıyla ihale çıkartmaya başlıyoruz. Böylece bu alanda katma değerli ürün dönemini de başlatmış olacağız. Bor madeni ile ilgili birçok AR-GE projesine imza attık. Savunmadan tarıma, sağlıktan inşaata kadar birçok projeye bakanlığımız destek verdi. Bu sayede daha katma değerli ürünler üretilmesinin yolunu açmış oluyoruz\" şeklinde konuştu.

\"SEÇİM YAPMAK SİZİN ELİNİZDE\"

Bakan Dönmez, genç mühendis ve mimar adaylarına da seslenerek, \"Yeniliğe öncülük etmekten ve risk almaktan asla çekinmeyin. Uzun vadeli girişiminizden kısa vadeli karlar karşılığında vazgeçmeyin. Kişisel ve mesleki gelişiminizi medeniyet değerlerinizle harmanlayarak yarın ki Türkiye\'yi sizler kuracaksınız. İç ve dış düşmanlar spekülatif saldırılarla bizi derin geri bırakmaya çalıştıkça daha fazla yerli teknolojide üretim yaparak onlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz. Sizler, bugün ve ileride yapacaklarınızla daha müreffeh Türkiye\'ye ulaşmak için çalışan Nuri Demirağlar, Aziz Sancarlar gibi hatırlanabilirsiniz. Ya da faydalı her projeye karşı çıkan mimar ve mühendisler gibi de hatırlanabilirsiniz.Seçim yapmak sizin elinizde\" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından 3\'üncü AR-GE ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi\'nin açılış kurdelesi kesildi.

(FOTOĞRAF)



