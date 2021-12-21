Bakan Varank: Ülkemizi serbest piyasa rejiminden kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl düşmanlık ettiğini izledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda konuştu. Varank "Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomiye destek paketinin reel sektör tarafından çok olumlu şekilde karşılandığını görüyorum. Ülkemizi serbest piyasa rejiminden, temel iktisattan kopuk gibi göstermeye çalışanların Türk ekonomisine nasıl açıktan düşmanlık ettiğini hep beraber izledik." dedi. Bakan Varank ayrıca "Finansal enstrümanları artırmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Varank, Etki Analizi Çalışmaları Değerlendirme Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada "Serbest piyasa koşullarında nasıl araç çeşitliliğine sahip olduğumuzu herkese tepeden bakan kendilerine ekonomist diyen ukalalar herhalde anlamışlardır diye düşünüyorum. Şunu herkes çok iyi bilmeli. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerimiz finansmana düşük maliyetle ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin finansmana düşük maliyetle ulaşabileceğinin altını çizen Bakan Varank, "İhracat yapmak isteyen önünü görebilecek. Üretimini çeşitlendirmek, istihdamını artırmak isteyen herkes yanında devletini en güçlü şekilde görecek. Türkiye ekonomisi yoluna emin adımlarla devam edecek." açıklamasında bulundu.