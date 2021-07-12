Bakan Varank: Türkiye, her alanda gaza basmış durumda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde savunma sanayinden otomotive, tekstilden gıdaya, elektronikten mobilyaya her alanda ciddi bir şekilde gaza basmış durumda. Birilerinin kara propagandası ekonomimizin gelişmesini ve büyümesini elbette engelleyemez" dedi.



Bakan Varank, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde 'Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Son iki haftadır Türkiye'nin dört bir tarafında açılışlar yapıp, temel attıklarını belirten Varank, "Bakanlık olarak OSB'mizin altyapı çalışmalarına kredi desteği sağlıyor, sonrasındaki tüm süreçlere de katkı sunuyoruz. İnşallah tamamlandığında Ankara Siteler'de sıkışık ve verimsiz halde bulunan mobilya üretim tesislerini buraya taşımış olacağız. Malumunuz Siteler, 5 binin üzerindeki işletmeyle Türkiye ve Ortadoğu'nun en büyük mobilya üretim merkezlerinden biri. Ancak oradaki alt yapı ve kurulu atölyeler, sanayicimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Özellikle üretimin şehrin merkezinde kalması birtakım handikapları da beraberinde getiriyor. Hammadde depolama, enerji ve nakliye sorunu, teknoloji yetersizliği gibi konular sanayicimizin sırtında yük. İşte sanayicimizin sırtından bu yükü kaldırıyoruz. Elmadağ OSB, şehrin merkezine sıkışıp kalmış mobilyacılarımız için önemli bir açılım olacak" dedi.

"Kara propaganda ekonomimizin gelişmesini engelleyemez"

Bakan Varank, sanayi ve teknoloji alanında uyguladıkları sistemli politikaların, Türkiye'nin dört bir tarafına yaptıkları yatırımların semeresini vermeye başladığını bildirdi. Geçen yıl pandemiye rağmen büyümeyi başararak birçok ülkeden pozitif yönde ayrıştıklarını söyleyen Varank, şunları kaydetti:



"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde savunma sanayinden otomotive, tekstilden gıdaya, elektronikten mobilyaya her alanda ciddi bir şekilde gaza basmış durumda. Cumhuriyet tarihi rekorlarını kıran ihracatımız da bu gelişmenin en bariz örneği. Daha yılın ilk yarısında olmamıza rağmen ihracat rakamlarımız 105 milyar dolara ulaşmış vaziyette. İnşallah yılın ikinci yarısında da herhangi bir aksilik olmazsa 200 milyar doları bulacağız. Bu Türkiye için planladığımız ve aşılması zor bir hedefti, bunu da aşmış olacağız. Sanayi sektörü kayıtlı istihdamı noktasında, 2020 yılının nisan ayından bu yana ciddi bir artış kaydettik. İşte daha iki gün önce ABD'nin en büyük bankası olan JP Morgan bir rapor yayınladı. Felaket tellallarına inat Türkiye'nin beklenenden çok hızlı bir şekilde toparlanıp büyüyeceğini öngörüyor. Uluslararası kuruluşların bir bir teyit ettiği bu gelişmelere karşı ne hikmetse muhalefet lal olmuş durumda. Şunu belirtmek isterim ki birilerinin kara propagandası ekonomimizin gelişmesini ve büyümesini elbette engelleyemez. Göreceksiniz pandeminin etkisini yitirmesi ile beraber, ülkemiz hedeflerine çok daha büyük bir kararlılıkla ilerleyecek."



Yapılan konuşmaların ardından Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temeli atıldı. (DHA)