Bakan Varank: Türkiye 2023 eşiğini atlattıktan sonra küresel ekonominin parlayan yıldızı olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, Türkiye’ye 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektiklerini açıklayarak, “Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra inşallah, yeni küresel ekonomi düzeninin parlayan bir yıldızı olacak” dedi.

Varank, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi İslam Mahallesi'nde 135 konutun TOKİ Anahtar Teslim Töreni'nde konuştıu.

Bakan Varank, Osmaniye'de 135 konutu sahipleriyle buluşturacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah 2023 yılında biz yolumuza devam edeceğiz, bu sosyal konutların sayısını tüm Türkiye'de 1 milyon 200 bine çıkarmış olacağız çünkü bizim bir hayalimiz var. Bu ülke insanını hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izniyle hep beraber inşa edeceğiz. Bunu da öyle sadece süslü sözlerle ya da hamasetle değil 20 yıldır hep yaptığımız gibi yine icratlarımızı daha da arttırarak yerine getireceğiz."

"Büyük bir ivme yakaladık"

Türkiye'nin ekonomik alandaki başarılarına değinen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde gücünü ve bağışıklığını, risklerle mücadele etme yeteneğini aslında güçlü bir şekilde kanıtladı. Şimdi de etrafımızdaki savaş koşullarına rağmen yoluna kararlılıkla devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine inşa ettiğimiz yeni ekonomi modelimizle birlikte bu başlıkların hepsinde büyük bir ivme yakaladık, büyük başarılar elde ediyoruz. Biz, küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, ülkemize tam 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Bu geleneksel yatırımların yanında, teknoloji tabanlı, yüksek teknolojili işlerde adeta şu dönemde çağ atladık. 2021 yılında 294 teknoloji firmamız yurt dışından 1,6 milyar dolar yatırım almayı başardı."

"Türkiye, üretimle, istihdamla, ihracatla çok daha güçlü bir ülke haline gelecek"

Varank, ihracatta da önemli artışların yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ihracatımız kendi rekorunu kırarak 225 milyar doları aştı. Bu yılın ilk aylarındaki performansımızda da ihracatın artarak devam ettiğini görebiliyoruz. Artık Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar sonrasında, alternatif bir global üretim merkezi olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bu makro göstergeler ülkemizin potansiyelini göstermesi, Türkiye'yi çok daha güzel bir geleceğin beklediğini göstermesi açısından oldukça önemli. Buralardaki olumlu gelişmelerden memnunuz ama aynı zamanda enflasyondaki özellikle yurt dışı kaynaklı olumsuzlukların da farkındayız. Vatandaşlarımızın zaman zaman sıkıntı çektiklerinin farkındayız. Bunu dizginleyebilmek için de tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda inşallah bu sorunun da üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra yeni küresel ekonomi düzeninin emin olun parlayan yıldızı olacak. Türkiye, üretimle, istihdamla, ihracatla çok daha güçlü bir ülke haline gelecek." (AA)