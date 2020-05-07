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Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz

Varank, sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemler için rehber hazırlamaya başladıklarını açıkladı

07 Mayıs 2020 15:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Varank, "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Üretimi ayakta tutacak ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları uygulayacağız. Rekabet gücümüzün temelinde üretim, dünya piyasalarına sunduğunuz kaliteli mal ve hizmetler olmalı" dedi.

Bakan Varank, şöyle devam etti: "Türk Standardları Enstitüsü aracılığıyla sanayi işletmelerinde alınması gereken önlemlere ilişkin rehber doküman hazırlamaya başladık."

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