Bakan Varank, TSE'nin Koronavirüs önlem kılavuzunu açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TSE'nin Koronavirüs önlem kılavuzunu açıkladı. Bakan Varank, bir takım sıkı denetimlerin ardından başvuruda bulunan firmalara Covid-19 güvenli belgesi verileceğini duyurdu.

'Kovid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu' toplantısında konuşan Varank, "Bu kılavuz firmalara salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmayacak. Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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