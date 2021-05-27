Bakan Varank'tan Sedat Peker açıklaması: Siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısından medet umar hale gelmiştir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında açıklamalarda bulundu. Varank, muhalefeti suçlayarak "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir" dedi.

Varank, hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker’in iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

Peker'in, mafya-siyaset-uyuşturucu üzerine öne sürdükleri hakkında konuşan Varan, "Türkiye'de siyaseten başarı elde edemeyen muhalefet, bir sokak kabadayısının hezeyanlarından medet umar hale gelmiştir" dedi.

Varank ayrıca şunları söyledi:

"Son dönemde aynı zihniyetin, kendine bulduğu bir kukla üzerinden, bakan arkadaşlarımıza ve partimize yönelik bir operasyona giriştiğini görüyoruz. Bunlarda kukla bitmez, ama biz kuklacıları çok iyi tanıyoruz. Türkiye'nin suç örgütleriyle kol kola girmiş, çetelerle ağız birliği yapan bir muhalefetle kaybedecek tek bir dakikası bile yoktur."