Bakan Varank'tan Ali Babacan'a ‘köpek' benzetmesi

Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Kabile devletinin reisi' diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a "Kelp (köpek) kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış" diye yanıt verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Kadıköy İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabineye ilişkin olarak ''Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru. Reis, reis dedikleri de şu anda maalesef kabile devletinin reisi" dedi.

Twitter hesabından Ali Babacan'ın konuşmasının videosunu alıntılayarak şu paylaşımı yaptı:

"Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" Arapçada 'kelp' kelimesi 'köpek' anlamına geliyor."