Bakan Varank: Reel sektörde iyileşme başladı, olumlu sinyaller geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Reel sektörden olumlu sinyaller geliyor. OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor. Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkanlarından söz ediyor. Gebze ve Ankara'da OSB'lerde Covid-19 testleri düzenli olarak yapılıyor, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep'te de testleri yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz" açıklamalarında bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, reel sektörde iyileşme başladığını ve olumlu sinyaller geldiğini belirterek, "OSB'lerdeki elektrik tüketimi artmaya başladı. Otomotiv fabrikalarının tümü çalışıyor." dedi.

Bakan Varank, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından video konferans ile düzenlenen DEİK Talks programına katıldı. Varank, burada yaptığı konuşmada, büyümenin öncü göstergelerini düzenli bir şekilde takip ettiklerini belirterek, sanayi üretimini, kapasite kullanım oranlarını, imalat siparişlerini ve sanayideki elektrik tüketimi verilerini anlık izlediklerini söyledi.

En temel önceliklerinin "üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı sağlamak" olduğunu dile getiren Varank, son iki haftalık dönemde, reel sektörden normalleşmeye ilişkin olumlu sinyallerin geldiğini anlattı.

Varank, OSB'lerdeki elektrik tüketiminin mayıs başından itibaren artmaya başladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstilde de toparlanmalar var. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte gücüne güç kattı. Düzenli olarak sektör temsilcileri ve OSB yönetimleriyle bir araya geliyorum. Benim edindiğim izlenim şu: Reel sektörün beklentileri iyileşmeye başladı. Pek çok üretici yatırımdan, ihracat imkânlarından söz ediyor. Tabii biz de Bakanlık olarak, bu potansiyeli hayata geçirecek adımlara odaklanıyoruz. Şundan lütfen emin olun: Sanayimizi her türlü şoka karşı daha dayanıklı hale getirecek ve her durumda ayakta tutacağız."

"Mayıs sonuna kadar tüm OSB'lerde Covid-19 tarama sistemine başlamak istiyoruz"

Bakan Varank, normalleşme sürecinin bir diğer kritik politikasını Organize Sanayi Bölgeleri'nde başlattıkları Covid-19 testlerinin oluşturduğunu belirterek, Gebze ve Ankara'da düzenli olarak testlerin yapıldığını söyledi.

Varank, "Gönül rahatlığıyla ifade edeyim, vaka oranları çok çok düşük seviyelerde. İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Manisa ve Gaziantep’te de tarama testlerini yakında başlatıyoruz. Mayıs sonuna kadar artık tüm OSB'lerde bu sistemi devreye almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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