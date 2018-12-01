Bakan Varank: Kurşunlu Han'ın restorasyonuyla FETÖ izlerini de silmiş oluyoruz (2)

İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve açılış yapmak üzere geldiği Manisa\'da Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Konferans Salonu’nda konuştu. Varank, \"Amacımız, varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarımızla fikir alışverişi içinde gidermek. Aslında tam da bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz\" dedi.

Bakan Varank, basına kapalı olarak gerçekleşen fabrika ziyaretlerinin ardından, MOSB Konferans Salonu’nda organize sanayi bölgesinde sanayici ve iş insanlarıyla buluştu. Bakan Varank’a TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, komisyon üyesi milletvekilleri ve Manisa Valisi Ahmet Deniz eşlik etti. Bakan Mustafa Varank, yerel dinamiklerin nabzını tutmak amacıyla çıktığı il ziyaretlerinin beşincisini Manisa’ya gerçekleştirdiğini belirtti. Bakanlık bürokratlarıyla birlikte sorun ve taleplere yerinde çözüm aradığını kaydeden Varank, amaçlarının sorunları en kısa sürede gidermek olduğunun vurguladı.

YENİ DÖNEMİN RUHU

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada \"Yerel dinamiklerin nabzını tutmayı çok önemsiyoruz. Bugüne kadar Ankara, Gaziantep, İstanbul ve Bursa’da sanayicilerle bir araya geldik. Bu toplantılarda ilgili bürokratlarımla birlikte sorun ve taleplere yerinde çözüm arıyoruz. Amacımız, varsa sorunları en kısa sürede, muhataplarımızla fikir alışverişi içinde gidermek. Aslında tam da bu yeni dönemin ruhunu yansıtacak şekilde, bürokratik engelleri en aza indirip, taraflar için kalıcı ve verimli çözüm önerileri getirmenin peşindeyiz\" diye konuştu.

REEL KESİM GÜVENİNDEKİ ARTIŞ

Varank, Türkiye ekonomisinin, sanayicilerin de desteğiyle güçlenip emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirterek, \"Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi açıklandı. Ekonomideki beklentiler iyiye gitmeye başladı. 3 aydır düşme eğiliminde olan endeks, bu ay yüzde 9,1’lik bir artışla önemli bir toparlanmaya işaret etti. Toparlanmada en temel faktörse, reel kesim güvenindeki artış oldu. Bu artış eğiliminin önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam etmesini çok önemsiyoruz. Dolayısıyla, sanayicinin üzerindeki ilave yükleri azaltmaya ve üretken yatırımları teşvik etmeye tüm gücümüzle devam edeceğiz\" dedi

\'MANİSA İHRACATTA İLK 10\'DA\'

Manisa’nın ihracatta ilk 10’da olmasının gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Varank, \"Yılın ilk 10 ayında geçtiğimiz seneye göre yüzde 14’lük bir ihracat artışıyla, Türkiye ortalamasının oldukça üzerine çıktınız. Daha da önemlisi, hemen hemen her sektörde ihracat yapabilen ve bu ihracatı yüksek teknoloji yoğunluğuyla gerçekleştiren bir sanayi altyapısına sahipsiniz. Bu performans, diğer illere de örnek olacak nitelikte. Hiç kuşkusuz bu başarıda Ar-Ge ve yenilikçiliğe verilen önemin payı büyük\" değerlendirmesinde bulundu.

YENİLİKÇİ EKO-SİSTEME KATKI

Varank, bakanlığı tarafından desteklenen ve 2017’de faaliyete geçen Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi\'nde 84 firmanın faaliyet gösterdiğini kaydederek, \"Bölgenin faaliyete geçişinden itibaren firmalar yaklaşık 3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Yine ilimizde Bakanlık desteklerinden faydalanan 27 Ar-Ge merkezi bulunuyor. Bu merkezler, hem katma değerli üretim hem de nitelikli istihdama katkı açısından Manisa ve çevre illerin yenilikçilik eko-sistemine çok büyük katkı sağlıyor\" ifadelerini kullandı.

\'BAŞARI TESADÜF DEĞİL\'

Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:

TÜBİTAK Ar-Ge desteklerinden 505 proje faydalandı ve bu projelere 113 milyon liralık hibe desteği sunuldu. İl ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerimizi de unutmadık. 2003-2017 yılları arasında 4 bin 287 işletmeye 40 milyon liralık destek verdik. Yine aynı dönemde 12 bin 955 işletmeye 54 milyon liralık kredi finansman desteği sunarak, 460 milyon tutarında bir kredi hacmi oluşturduk. Manisa, yatırım teşviklerinden de oldukça etkin bir şekilde faydalandı. Bugüne kadar verilen belge sayısına göre ilimiz Türkiye genelinde onuncu sırada. İmalat ve enerji başta olmak üzere; farklı sektörlerde düzenlenen 842 teşvik belgesiyle 16 milyar 350 milyonluk sabit sermaye yatırımı desteklendi. Yine bu yatırımlar sayesinde 27 bin 506 kişiye yeni iş imkanları oluşturuldu. Dolayısıyla, üretim ve ihracattaki kaydettiğiniz başarı tesadüf değil.\"

\'KUŞKUNUZ OLMASIN\'

Sanayicilerin girişimci ruhunun ve bakanlığı tarafından sunulan desteklerle birleştiğini ve Manisa’yı önemli bir üretim merkezi haline getirdiğini aktaran Bakan Varank, \"Tabi bu elimizdekilerle yetineceğimiz anlamına gelmiyor. Manisa’nın mevcut potansiyelini daha da ileri taşımayı arzuluyoruz. Bu amaçla karşınızdayız. Her türlü görüş ve önerinizi büyük bir titizlikle takip edeceğimizden kuşkunuz olmasın\" dedi.

Bakan Varank’ın konuşmasının ardından, programın geri kalanı iş dünyasındaki insanlarla soru cevap şeklinde tamamlandı. Bakan Varank, daha sonra AK Parti Manisa İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)

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