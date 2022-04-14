Bakan Varank: KOBİ'lerin enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı.

Burada mobilite sektöründe yaşanan hızlı dönüşümle birlikte elektrikli araç şarj altyapılarına olan ihtiyacında arttığına dikkat çeken Bakan Varank şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da yoğunlaştırdı. Yüksek hızlı şarj istasyonlarının ülkemizde yaygınlaşmasını sağlamak üzere bir destek programı hazırladık. Yakın zamanda çağrıya çıkarak, 81 ilimizin tamamında, bin 500'den fazla yüksek hızlı şarj istasyonunun kurulmasına yönelik toplamda 300 milyon liralık HİBE desteği sağlayacağız.

Böylece bir yıl içinde tüm Türkiye'yi şarj istasyonları ile donatmış olacağız. Bu vesileyle en başta bu salonda bulunan iş insanlarımız olmak üzere ilgi duyan tüm yatırımcıları bu desteği takip etmeye ve başvurmaya davet ediyorum. Yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojiler elbette çok önemli bir etki oluşturacak. Ama bu konuya KOBİ'lerimizin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ'lerimizin karbon emisyonlarını azaltıp enerji verimliliklerini artırmaları gerekiyor. İşte bu noktada önemli bir başka müjdeyi de bu kürsüden sizlerle paylaşmak istiyorum. KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız"

"Ar-GE'ye her zamankinden daha çok yatırım yapın"

Biz metal sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından öneminin farkındayız diyen Bakan Varank ," Sizlerin rekabetçiliğini artırmak üzere gece gündüz çalışıyoruz. Bu noktada sizlerden de beklentilerimiz var. Lütfen yeni ve verimli yöntemler denemekten asla çekinmeyin. Ar-Ge'ye her zamankinden daha çok yatırım yapın. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her zaman sizlerle birlikte çalışmaya ve gerekli destekleri sunmaya hazırız" diyerek sözlerini noktaladı.

Bakan Varank'a konuşmasının ardından MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol tarafından hediye takdim edildi. (DHA)