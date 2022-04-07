Bakan Varank: İçten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan, sanayimiz doğrudan etkilenecek

Türkiye'nin mevcut kapasitesini dönüştürmesi gerektiğini söyleyen Bakan Varank, "Türkiye, otomobil üretiminin yüzde 80'ini başta Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Bu bağlamda içten yanmalı motorlara gelecek yasaklardan ana sanayi ve tedarik sanayimiz de doğrudan etkilenecek. Bu yüzden önümüzde endüstri olarak özellikle dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var. Bunlardan birisi mevcut kapasitenin dönüştürülmesi. Diğeri elektrikli araç şarj altyapısı. Sonuncusu da otonom ve bağlantılı araçlar için altyapı ve regülasyon düzenlemeleri. Bu noktada biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ekosistemin tamamına yönelik bir taraftan politika geliştirme süreçlerine devam ederken, diğer taraftan da uygulama noktasında adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Belki de 5 ile 10 sene içerisinde, bugün bildiğimiz pek çok marka piyasada olmayacak"
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise konuşmasında, "Ford Otosan 60 yılı aşkın köklü kurumsal kültürü ve tecrübesiyle kurulduğu günden bugüne Türkiye'de sanayinin gelişimiyle birlikte anılmıştır. Geçmişten bugüne attığımız adımlara baktığımızda, dünyada otomotiv sektörünün gidişatını doğru okumayı başardığımızı memnuniyetle görüyoruz. Pek çok şey değiştiği gibi otomotiv sektörü de büyük ve hızlı bir değişim, dönüşüm içindedir. Özellikle elektrifikasyon konuşuyoruz, insansız araçlar konuşuyoruz. Belki de 5 ile 10 sene içerisinde, bugün bildiğimiz pek çok marka piyasada olmayacak. Dolayısıyla yatırımlarınızı yaparken geleceği de iyi okumak, iyi tahmin etmek, buna göre pozisyon almak her zamankinden daha önemli olmuştur. Biz şimdi televizyon üretiyoruz. 2-3 markamız var şu an. Eskiden onlarca marka televizyon üretirdik. Benzer bir değişim bu kadar radikal olmasa da otomotiv sektöründe de beklenmektedir. Dolayısıyla ortaklarımız Ford ve Fiat'ın nasıl pozisyon alacağı, bizlerin geleceği açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.
3 kat fazla mesafe kat ediyor
Batarya montajı dahil Türkiye'de üretilen ilk tam elektrikli ticari araç olan 'Ford E-Transit', güçlü batarya kapasitesiyle ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kat edebiliyor. 'Van', 'çift kabin van' ve 'kamyonet' olarak 3 farklı gövde seçeneğiyle satışa sunulacak olan E-Transit, hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğiyle üretildi. Böylece AC şarjla yaklaşık 8 saatte yüzde 100 şarj olabilirken, DC Hızlı şarj özelliğiyle de 34 dakikada, batarya, yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj edilebilecek.