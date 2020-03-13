Bakan Varank, Gezi eylemleri sırasında Abdullah Gül ile Erdoğan'ın şimdiye kadar ortaya çıkmayan diyaloğunu anlattı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gezi Parkı eylemleri sırasında başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında şimdiye kadar ortaya çıkmayan bir diyaloğu anlattı. Eylemcilerin Taksim meydanına alınmadığı süreçte CHP'nin bulunduğu miting talebi çin Erdoğan'ı arayan Gül'ün, "Ben rica ediyorum, lütfen müsaade edin, CHP meydana girsin, sonra zaten kendileri oradan ayrılacaklar" dediğini söyleyen Varank, Erdoğan'ın, "Abdullah Bey siz bunları tanımazsınız, bu işleri çok iyi bilmezsiniz, eğer bunlar bu meydana girerlerse bu meydandan bir daha asla çıkmazlar. Madem ısrar ediyorsunuz buna müsaade edeceğim ama çok pişman olacaksınız" yanıtını verdiğini kaydetti.

İznin verilmesiyle yaşananları Bakan Varank şöyle anlattı:

"CHP kortejinin gelmesi ile birlikte polisler meydandan çekildi ve herkes meydana girdi. Bundan sonra ki hadiseleri siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. 2 ay boyunca o meydanı işgal ettiler. Oradan ayrılmadılar. Türkiye’nin her tarafında, yakma, yıkma, vandallık faaliyetleri arttı, sokakları adeta terör alanına çevirdiler."

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 11. cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Gezi parkı eylemleri ile ilgili, "Gezi Parkı eyleminden demokrasimizin ulaştığı noktayı ortaya koyması açısından gurur duydum" açıklamasına sert bir dille tepki gösteren Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızı Abdullah Gül aradı ve dedi ki; ben rica ediyorum, lütfen müsaade edin, CHP meydana girsin, sonra zaten kendileri oradan ayrılacaklar'. CHP o meydana girdi ve o meydan 2 ay boyunca işgal edildi. Şimdi kendime soruyorum 'Acaba bir danışıklı dövüş var mıydı?" dedi.

"Gezi, Türkiye'ye karşı kurulan bir tuzaktı"

Bakan Varank, "Gezi hadislerini kahramanlıkla tanımlayanlar var. Bunlardan gurur duyanlar var" sözleriyle Gül'e işaret ederek şunları kaydetti:

"Ama Gezi hadiseleri aslında, ekonomik verilerin tarihinin en iyi olduğu zamanlarda, yani enflasyon ve faiz oranlarının en düşük olduğu zamanlarda Türkiye'ye karşı kurulan bir tuzaktı. Birileri birkaç ağacın arkasına saklanarak, Türkiye'de vandallıkla özellikle Türkiye'nin ekonomisine yönelik bir faaliyet başlatmıştı. Biz hadiselerin nereye gideceğini bilerek tedbirlerimizi alıyorduk."

"Türkiye'nin geleceğine kast edildi"

"Taksim Meydanı'nın terör örgütlerinin panayır alanı haline geldiğini, 2 ay kadar orayı nasıl işgal ettiklerini ben çok iyi hatırlıyorum" diyen Varank, "Bunlar asla gurur duyulacak hadiseler değildi, bunlar Türkiye'nin geleceğine kasıtla yapılan hareketlerdi" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız 'Meydan açılmasın' demişti"

Varank, olayların başlangıcının 27-28 Mayıs civarı olduğunu ifade ederek, "Hatırladığım kadarı ile 1 Haziran'da CHP'nin Kadıköy'de mitingi olacaktı. O zamana kadar birkaç ağaç bahanesi ile gösteriler yaygınlaşmaya başlamıştı. Kalabalıklar Taksim Meydanı'nda toplanmaya başlamıştı; ama polis göstericilerin Taksim Meydanı'na girmesine müsaade etmiyordu. 1 Haziran'da CHP'nin Kadıköy'de mitingi olacaktı; ama CHP bu mitingi iptal ederek, mitingi öğleden sonra Taksim'de yapacağını duyurdu. Burada tek amaç o meydana giremeyen kalabalıkları, vandalları o meydana sokmaktı. Bunun hazırlığını yapıyorlardı. Bunu pek kimse bilmez; ama Sayın Cumhurbaşkanımız meydanın asla açılmaması talimatını verdi. Çünkü ileride neler olabileceğini gayet iyi hesap ediyordu" dedi.

Erdoğan, "Meydana girerlerse çıkmazlar" demiş

Bakan Varank, o zamanki Vali, hatta İçişleri Bakanı'nın Erdoğan'a "Burayı açamaz mıyız?" diye sorduklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki; 'asla biz bu meydanı bu göstericilere açamayız, bu meydana girerlerse bir daha asla çıkmazlar'.

Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abdullah Gül arayıp rica etti; Erdoğan, 'Tamam ama pişman olacaksınız' dedi"

"O gün öğlen civarında Sayın Cumhurbaşkanımızı Abdullah Gül aradı ve dedi ki; ben rica ediyorum, lütfen müsaade edin, CHP meydana girsin, sonra zaten kendileri oradan ayrılacaklar'. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şeyleri kendilerine de söyledi, 'Abdullah Bey siz bunları tanımazsınız, bu işleri çok iyi bilmezsiniz, eğer bunlar bu meydana girerlerse bu meydandan bir daha asla çıkmazlar. Madem ısrar ediyorsunuz buna müsaade edeceğim ama çok pişman olacaksınız' dedi ve talimatını verdi. CHP kortejinin gelmesi ile birlikte polisler meydandan çekildi ve herkes meydana girdi. Bundan sonra ki hadiseleri siz zaten gayet iyi biliyorsunuz. 2 ay boyunca o meydanı işgal ettiler. Oradan ayrılmadılar. Türkiye’nin her tarafında, yakma, yıkma, vandallık faaliyetleri arttı, sokakları adeta terör alanına çevirdiler.

"Acaba bir danışıklı dövüş var mıydı?' diye kendime soruyorum"

Türkiye'yi 2 ay boyunca adeta kilitlemiş oldular. Dolayısı ile Abdullah Bey'in gurur duyduğu hadiselerin aslında müsebbibi biraz da kendisidir. Çünkü kendisinin ısrarı ile CHP o meydana girdi ve o meydan 2 ay boyunca işgal edildi. Ben şimdi o zamanları düşündüğümde 'acaba bir danışıklı dövüş var mıydı?' diye kendi kendime soruyorum."

Bakan Varank'tan yeni parti kuran Babacan ve Davutoğlu hakkında yorum: Nefislerine yediremediler

Varank, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili de değerlendirmeler yaptı. Varank, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın uzun yıllar çalıştıkları, mesai arkadaşlığı yaptıkları kişiler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben iki hareketin de ihtiyaçtan ortaya çıkmış hareketler olduğuna inanmıyorum. Siyasette nefis meselesi çok önemli bir meseledir. Eğer nefsiniz güçlü ise egonuz yüksekse bir yolda dava arkadaşlığı yapmayı zaman zaman kaldıramayabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ben bu arkadaşların bir ihtiyaçtan değil, kendilerine bir zamanlar verilen görevlerin kendilerinden alınması sebebi ile bunu kendi nefislerine yediremedikleri için bu işlere giriştiklerine inanıyorum, bunu resme baktığımda okuyabiliyorum. Dediğim gibi biz bu insanlarla uzun süreler çalıştık.

Gündemde olduğu için tabii ki diğer isimlere de baktım. Orada özellikle daha önce partimizle ilişkisi olmuş kişilerin de aynı dertten muzdarip olduğunu görebilirsiniz. Eğer koltuk varsa sizinle beraberler, eğer koltuk yoksa sizinle beraber değiller."

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