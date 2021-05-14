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Koronavirüs

Bakan Varank: Faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve sonuçlar başarılı olursa  sonbahar gibi yerli ve milli aşıyı elde edebileceğimize inanıyoruz

14 Mayıs 2021 11:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli aşı çalışmalarına ilişkin olarak, "Faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve sonuçlar başarılı olursa  sonbahar gibi Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. 

Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz." dedi. (DHA)

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