Bakan Varank: En kötü günler geride kalmaya başladı

Mehmet İNAN- Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, \"Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını korudu ve yoluna güçlenerek devam etti. En kötü ve en zorlu günler geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz\" dedi.

OYAK Renault\'un Bursa\'daki yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon fabrikasının temel atma töreni, Bakan Varank, Vali İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taş, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Thierry Bollore, Renault Grubu Avrasya Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Nicolas Maure ve Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Genel Müdürü Antoine Aoun’un katılımıyla gerçekleşti.

\'CARİ AÇIĞI YILLIK 2,3 MİLYAR DOLAR AZALTABİLECEK\'

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, OYAK Renault\'un yaptığı yatırımın önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

\"Temellerini attığımız bu tesis, yüksek katma değerli üretim hedefimize doğrudan hizmet ediyor. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Nitelikli istihdama ve ihracata ciddi katkılar sunulacak. Cari açığı yıllık 2,3 milyar dolar azaltabilecek bir üretimden bahsediyorum. OYAK Renault tarafından yapılan bu yatırımın ikinci önemli özelliğiyse \'Yerlileştirme politikamıza\' olan desteğidir. Üretimde kullanılacak birçok ürün burada yapılacak ya da alüminyum yerli yan sanayi üreticilerimizden temin edilecek. Bu sayede, yerli kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Biliyorsunuz, sanayide ara malı ithalatımız çok yüksek. Bu problemi aşmak adına yerlileştirme programını hayata geçirdik. Sunduğumuz tüm desteklerde, bu programı merkeze alacağız. Böylelikle ithalata olan bağımlılığı azaltıp, hem cari açığın düşmesine hem de dış kaynak ihtiyacının azaltılmasına fayda sağlayacağız. Bu yatırım, Türkiye\'ye ve ekonomiye duyulan güvenin somut bir göstergesi.\"

Bakan Varank, yatırımın proje esaslı teşvik sistemi sayesinde gerçekleştiğini söyleyerek, \"Bu tesisle birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Bu bloklar, Renault’un hibrit araçlar için geliştirdiği yüksek teknolojili yeni nesil motorlarda kullanılacak\" dedi.

\'TÜRKİYE EKONOMİSİ DAYANIKLILIĞINI KORUDU\'

Bakan Varank, Türkiye\'nin son 16 yılda çok önemli başarılara imza attığını da ifade ederek şöyle devam etti:

\"Daha da önemlisi, bu başarıları her türlü iç ve dış şoklara karşı kazandık. Türkiye ekonomisi, karşılaştığı her türlü zorlu teste rağmen dayanıklılığını korudu ve yoluna güçlenerek devam etti. Başka ülkelerin yıllarca etkisinden kurtulamayacağı hadiseleri; işbirliği, kararlılık, tecrübe ve memleket sevdamız sayesinde aştık. En kötü ve en zorlu günler geride kalmaya başladı. Hep birlikte geleceği en iyi şekilde inşa etmeye devam edeceğiz. Siyasi istikrar, öngörülebilirlik ve yatırımcı dostu politikalarımız ile ülkemize daha fazla uzun vadeli üretim yatırımı çekeceğiz. Bu yatırımların, hem teknoloji transferi hem de istihdam artışları ile ülkemizde ciddi katma değer oluşturmasını istiyoruz.\"

Bakan Varank, OYAK Renault\'tan talebini de dile getirerek, \"2020 yılından önce, Renault’un hibrit otomobil modellerinin Türkiye’deki fabrika hattından çıkmasını arzu ediyorum. Firmanızın bunu yapabileceğine yürekten inanıyorum\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve katılımcılar butona basarak tesisin temelini attı.



FOTOĞRAFLI