Bakan Varank: Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne ziyaretinde CHP'li belediyeleri eleştirerek “Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak? Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım" dedi.

"İşte burası yıllardır CHP ile yönetilen bir şehir"

Edirne'nin yıllardır 'CHP zihniyeti' ile iyi yönetilmediğini öne süren Bakan Varank, kente bakıldığında yerel yönetime ait yatırımları göremediklerini iddia etti ve şöyle konuştu:

“Bu şehri yıllardır hangi zihniyet yönetiyor, CHP zihniyeti yönetiyor" diyerek partililere seslenen Varank, "Emin olun merkezi hükümetin, valimizin gayretleri olmasa bu şehir yaşanmaz bir hal alır. İşte burası yıllardır CHP ile yönetilen bir şehir. Bir tane atık su arıtma tesisi yok. Yıllardır bunu yapmaya niye fırsat bulmadılar, niye buna yatırım yapmak için gayret göstermediler. Edirne'nin suları arıtılmadan Meriç Nehri'ne belediye tarafından boca ediliyor. Ben buradan sesleniyorum, CHP'nin Genel Başkanına, diyor ki, 'Bizim yerel yönetimlerimiz Türkiye'de örnek gösterilen yerel yönetimler'. İşte siz burada yaşıyorsunuz, burada rezillikten başka ne var? Bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak?”

“Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım"

Bakan Varank, “Biz vatandaşlarımıza sevdalıyız. Onları, Türkiye'nin en güzel şehirlerinde yaşatmak istiyoruz, en güzel olanaklarda yaşatmak istiyoruz. Bunun yolu da tabi ki AK Parti belediyeciliğinden geçiyor. Cumhur İttifakı'nın hizmet anlayışından geçiyor. İşte bizim, nasıl bir alternatif olduğumuzu onlara göstermemiz lazım. Şehrimize hangi katkıları sunacağımızı onlara göstermemiz lazım. İnşallah bu şuurla hareket ederek, Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım" ifadelerini kullandı. (İHA)