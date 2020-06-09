Bakan Varank, "COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” logosunu tanıttı

Bakan Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’na telekonferans yöntemiyle katıldı. Buradaki konuşmasında, Deniz Ticaret Odasının, hem sektörün gelişmesi hem de uluslararası rekabet gücünün artması açısından kritik öneme sahip olduğunu anlatan Varank, dünya ticaretinin ve ülkemiz dış ticaretinin yüzde 90’ının deniz taşımacılığı üzerinden gerçekleştiğini ifade etti. Covid-19 salgınıyla birlikte daralan dünya ticaretinden, deniz taşımacılığının da büyük ölçüde etkilendiğini kaydeden Varank, “Türkiye, bu küresel krizde başarılı bir sınav veriyor, inşallah bundan sonra da vermeye devam edecek.” dedi.

Güvenli üretim kalite belgesi

Varank, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile birlikte, üretim tesislerinde alınması gereken önlemler için kılavuz hazırlandığını kaydederek, “Tedbirleri yerine getiren firmalara, COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi veriyoruz. Belgeyi alan firmalar TSE logosunu; ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanabilecek. Deniz Ticaret Odası üyeleri de bu sürecin bir parçası olmalı. Sizleri kılavuzda yer alan önlemleri uygulamaya ve işletmelerinizi TSE logosuyla tescillemeye davet ediyorum.” diye konuştu.

10 kostere destek

Türkiye’nin koster filosunu güçlendirmek için, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle KOSGEB Kredi Faiz Desteği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldığını belirten Varank, “Projenin ilk yılında 10 kosteri desteklemeyi ve programın nasıl çalışacağını görmeyi planlıyoruz. 5 yıl süresince her bir gemi için yıllık azami 3 milyon lira kredi finansman desteği vereceğiz.” şeklinde konuştu.

Bankalarla gerçekleştirilecek görüşmeyi KOSGEB’in yapacağını söyleyen Varank, “Elbette koster sahipleri de bankalarla görüşebilir. Koster yapımı için aldığınız krediye, KGF kefaleti sağlanması için KOSGEB yine devreye girecek. Gemilerin Türkiye tersanelerinde inşa edilmesini şart koşacağız. Bu gemilerin 3 bin ila 12 bin dedveyt ton aralığında olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Deniz ticaret filosunun güçlendirilmesi projesine başlanacak"

Varank, destekten yararlanmak isteyen üyelerin; kosterin tonajı, muhtemel maliyeti, öz-kaynak miktarı, kredi ihtiyacı ve talep edilen kredi finans desteği tutarını KOSGEB’e iletmesi gerektiğini ifade etti. Varank, en fazla öz-kaynak koyan ve en az kredi faiz desteği talep eden ilk 10 koster projesinin destekleneceğini ve deniz ticaret filosunun güçlendirilmesi projesine başlanacağını dile getirdi.

22 milyar liralık yatırım

Gemi inşa sektörünün, oluşturduğu istihdam ve katma değer açısından öncelikli görülen sektörlerden birisi olduğuna dikkati çeken Varank, “Bugüne kadar bu alanda 22 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 45 bin kişilik istihdamın oluşmasını sağladık. Bununla birlikte; tersane, yat inşası ve armatörlük alanlarında da 3 milyar liralık yatırım, teşviklerimizle hayata geçti.” şeklinde konuştu.

Bakan Varank, deniz taşıtlarının, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programındaki stratejik sektörlerden bir tanesi olduğunu anlatarak, “İnovatif ve yenilikçi projelerinize, bu program kanalıyla da destek almanız mümkün. Önümüzdeki aylarda deniz taşıtları dâhil olmak üzere, diğer öncelikli alanlarda yeni çağrıları duyuracağız.” dedi.

11. Kalkınma Planı ile deniz teknolojileri, gemi inşa ve yan sanayinin rekabet gücünü artırmak için “Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik Komitesinin” kurulduğunu söyleyen Varank, “Komite’nin başkanlığını Bakanlığımız yürütüyor. Sektörün tamamında Ar-Ge, yenilikçilik ve markalaşma kültürünün daha da gelişmesini istiyoruz. Teknik komite aracılığıyla, nokta atışı eğitimler düzenleyip, potansiyeli olan firmaların Ar-Ge merkezi kurmasını teşvik edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Teknik komite toplantısı

Yerli gemi ekipmanlarının, tersaneler tarafından kullanılmasını teşvik edeceklerini kaydeden Varank, Teknik Komite’nin ilk toplantısının şubatta yapıldığını, ikinci toplantının ise önümüzdeki aylarda yapılacağını dile getirdi.

Gelecek dönemde gemi sevk sistemlerinde, elektrikli batarya teknolojilerinin yoğun biçimde kullanılacağına işaret eden Varank, iç sularda yük ve yolcu taşımacılığı yapan gemilerin, elektrikli gemilere dönüştürülmesi konusunun Bakanlığın koordinatörlüğünde yürütüldüğünü kaydetti.

Kapsamlı rapor oluşturulacak

Varank, firmalarla görüşülerek, saha incelemelerinin yapıldığını belirterek, “Tersanelerle listeler üzerinde çalışıyoruz. Kapsamlı bir rapor oluşturacağız. Bu raporu Eylül sonunda tüm paydaşlar ve deniz hattı işleten belediyelerle paylaşacağız.” dedi.

Yalova’da kurulan Gemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (GİOSB) faaliyete geçmesinin, sektörün dışa bağımlılığını azaltmada önemli rol oynayacağına dikkati çeken Varank, “Yatırımcılar için 3 bin 500 metre kareden 150 bin metrekareye kadar arsa tahsis imkânı bulunuyor. Bu bölge hem gemi yan sanayinin geleceği hem 10 bin kişilik istihdam hacmiyle stratejik bir önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.