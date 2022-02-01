Bakan Varank: CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak

"Bu mekanizmayla insanları hapse atıyorlar"

"O kadar akıl yok ki Genel Başkanımızın videosunun gecesinde aynı sisteme baş vuruyorlar. Otel Hilton Harbiye, troller hemen devreye. Aynı dakika yandaş gazeteciler, bomboş işler. Bu mekanizmayla insanları hapse atıyorlar. İşte sarayın meşgalesi bu. İşte Genel Başkanımızın anlattığı şey tam olarak da bu. Hepsi aynı tweeti atmış, akıl fukarası olmak lazım. Hamza Dağ'a daha da şunu söyleyeyim, kişi karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Önce burnuna pudra şekeri çeken danışmanın fotoğraflarını kim verdi araştırsın."