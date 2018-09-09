Bakan Varank: Bilişim Vadisi dünya ölçeğinde teknoloji üssü olacak

GEBZE (Kocaeli), (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki yapımı devam eden Bilişim Vadisi\'nde incelemelerde bulunarak, \"Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak\" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Muallimköy bölgesindeki Bilişim Vadisi\'nin birinci etap ikinci kısmının tamamlanmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Varank, yaklaşık 2 saat süren incelemesinde Bilişim Vadisi yetkilileri ve müteahhit firma temsilcilerinden bilgi aldı. Vadide faaliyete başlayan firmaları da ziyaret eden Bakan Varank, Ar-Ge çalışmaları yapan genç girişimcilerle sohbet etti.

Bilişim Vadisi\'nin uluslararası ölçekte bir merkez olacağını belirten Bakan Varank, \"Bilişim Vadisi, bakanlığımızın vizyon projelerinden biri. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Vadi, İstanbul\'dan Yalova-Bursa istikametine giderken Osmangazi Köprüsü\'nün yakınında bulunuyor. Projenin birinci etap ikinci kısmının tamamlanası için 100 Günlük İcraat Programı\'nda milletimize söz verdik. Bu nedenle inşaatın hangi aşamada olduğunu yerinde görmek istedik. İnşallah en kısa zamanda bu bölümler de bitecek. Planladığımız başarının sadece ofisler ile olmayacağını biliyoruz. Bu amaçla Bilişim Vadisi\'nde altyapısı, ortak atölyeleri, teknoloji transfer ofisi, veri ve kuluçka merkezleri ile güçlü bir ekosistem kurmaya kararlıyız. Bilişim Vadisi, oluşturacağımız güçlü ekosistemle dünya ölçeğinde bir teknoloji üssü olacak. Bugün itibariyle 39 firma burada Ar- Ge projeleri yürütüyor. 3,5 milyon metrekarelik bu alan, sadece ulusal değil, uluslararası ölçekte bir merkez olacak. Ulaşım noktasında ise İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi sanayi şehirlerinin kesişim noktasında yer alıyor. Burada sosyal alanlar oluşturmak için hem mimari, hem de kurumsal anlamda en iyiyi hedefliyoruz\" dedi.

Bakan Varank, Trabzon’da ihbar ettiği PKK\'lı teröristlerce şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün adını taşıyan konferans salonundaki çalışmaları da inceledi. Bakan Varank girişinde, \'Eren Bülbül Konferans Salonu, İyi ki varsın Eren\' yazan salona, Bülbül’ün fotoğrafı ile birlikte hayatını anlatan bir bölüm yapılması talimatını verdi.

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