Bakan Varank açıkladı: Ağrı Mollakara'da 20 ton altın ve 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ağrı Diyadin Mollakara Altın Tesisi Temel Atma Töreni’nde yaptığı açıklamada, Ağrı Mollakara'da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.

Bugün temelini atacakları tesisin de büyüyüp gelişen altın üretimi sektörünün önemli bir mihenk taşı olacağını dile getiren Varank, şu bilgileri verdi:

"Ağrı Mollakara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde, bugün, piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar değerinde 3,5 ton gümüş rezervi bu bölgede tespit edildi. Ülkemiz, bölgemiz ve dünya açısından önemli bir gelişme. Bulunan rezerv 0,92'lik tenör değeriyle ülkemizdeki benzer madenlere kıyasla çok daha zengin bir içeriğe sahip. Şimdi yaklaşık 160 milyon dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını TMSF eliyle sağlayacağız."

Varank, tesisin, işletme döneminde doğrudan 500, dolaylı olarak ise 2 bin vatandaşa ekmek kapısı olacağını bildirdi. Tesisteki ilk altın döküm işleminin 2022'nin son çeyreğinde gerçekleşmesini beklediklerini aktaran Varank, ilk altın dökümüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan Dünya gazetesinde yer alan habere göre de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak yer aldığı Koza Altın’ın Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapacağı belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan basın bilgilendirme notunda, "İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2,300 kişiye ulaşması bekleniyor" denildi.