Bakan Varank: AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı'nda açıklamlarda bulundu. Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin elzem olduğunun bilincindeyiz" dedi.

Bakan Varank , "Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Varank, burada yaptığı yaptığı konuşmada, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Varank, "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz" diyerek, "Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık" şeklinde konuştu.