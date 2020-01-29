Bakan Varank: 4. Ulusal Antartika Bilim Seferi 9 Şubat'ta başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antartika Bilim Seferi'nin 9 Şubat'ta İstanbul'dan hareketle başlayacağını duyurdu.

WABCO'nun Sakarya Fabrikası temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bir hususu ilk kez buradan kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Dördüncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi 9 Şubat tarihinde İstanbul'dan hareketle başlayacak" dedi.

Bu yılın seferini TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonuyla gerçekleştireceklerini söyleyen Varank, "Yapılacak seferde yer ve deniz bilimleri, biyoloji, kimya, uzay ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 15 proje gerçekleştirecek bilim insanları yer alacak. Biliyorsunuz kutup araştırmaları dünyanın geçmişine olduğu kadar geleceğine de ışık tutuyor" dedi.